Словакия заменит посла в Праге, объявил словацкий министр иностранных дел
18 февраля 2025
21:30
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В Прагу отправится новый посол Словакии. Нынешний посол Ингрид Брокова будет заменена новым дипломатом примерно через месяц или полтора, объявил министр иностранных дел Словакии и вице-президент Směr Юрай Бланар во время визита в Чехию.
«Все дипломатические шаги, которые были необходимы в этой области, уже сделаны. Я предполагаю, что приезд нового посла в Чехию состоится через месяц или полтора», — сказал Бланар.
«Я хочу поблагодарить нашего посла за прекрасную работу, которую она проводит в Чехии для укрепления наших отношений», — добавил он.
Брокова стала послом Словакии в Праге в октябре 2023 года, до этого она занимала должность государственного секретаря в Министерстве иностранных дел. Ранее она работала чрезвычайным послом Словакии в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также высоко оценил ее труд.
«Я хочу поблагодарить нашего посла за прекрасную работу, которую она проводит в Чехии для укрепления наших отношений», — добавил он.
Брокова стала послом Словакии в Праге в октябре 2023 года, до этого она занимала должность государственного секретаря в Министерстве иностранных дел. Ранее она работала чрезвычайным послом Словакии в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также высоко оценил ее труд.
Отношения между правительствами Словакии и Чехии ухудшились в последние годы после прихода к власти правительства Роберта Фицо, в основном из-за разногласий во внешней политике и позиции по Украине. Премьер-министр Словакии обвинил чешских политиков и СМИ во вмешательстве в словацкие дела. В качестве примера такого вмешательства Бланар привел комментарии министра обороны Чехии Яны Черноховой по поводу закона о словацком телевидении.
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