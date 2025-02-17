Франция проведет 19 февраля дополнительные переговоры по Украине и безопасности в Европе
19 февраля 2025
08:00
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В среду во Франции пройдет вторая встреча по Украине и безопасности в Европе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Президент Франции Эммануэль Макрон ограничил встречу в понедельник лишь несколькими представителями Европы, но теперь, по данным Reuters, Франция также пригласит других союзников из Евросоюза и НАТО, включая Чехию, страны Балтии, скандинавские страны и Канаду.
Макрон созвал встречу в Париже в понедельник в ответ на намерение США вести переговоры с Россией о прекращении огня на Украине без участия европейцев. Поэтому одной из главных целей встречи, которую СМИ окрестили кризисным саммитом, было формирование общей позиции европейских стран по Украине. Во встрече приняли участие главы правительств Франции, Германии, Великобритании, Дании, Польши, Италии и Испании, а также высокопоставленные представители Евросоюза и НАТО. Однако такой формат переговоров вызвал критику со стороны некоторых европейских стран.
Тем временем представители США и России встретились сегодня в Саудовской Аравии для переговоров, которые Вашингтон рассматривает как начало процесса по прекращению войны в Украине. На протяжении трех лет страна обороняется от российского вторжения, которое является крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе со времен окончания Второй мировой войны.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, должны договориться о решении, которое положит конец конфликту. Он назвал Украину, Россию и Европу. Рубио добавил, что цель — справедливое, долгосрочное и устойчивое прекращение войны.
Тем временем представители США и России встретились сегодня в Саудовской Аравии для переговоров, которые Вашингтон рассматривает как начало процесса по прекращению войны в Украине. На протяжении трех лет страна обороняется от российского вторжения, которое является крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе со времен окончания Второй мировой войны.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, должны договориться о решении, которое положит конец конфликту. Он назвал Украину, Россию и Европу. Рубио добавил, что цель — справедливое, долгосрочное и устойчивое прекращение войны.
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