Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против России
19 февраля 2025
15:00
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Представители стран-членов ЕС согласовали сегодня шестнадцатый пакет санкций против России.
На этот раз меры направлены против судов российского теневого флота и ограничений на экспорт алюминия из России. Пакет также включает дальнейшие ограничения в отношении лиц и компаний, причастных к агрессии России против Украины. После достигнутого в среду соглашения государства-члены должны официально подтвердить новые санкции, что, как ожидается, произойдет в пятницу 21 февраля.
«Очень важно, чтобы (пакет санкций — ред.) был принят до третьей годовщины этой жестокой агрессии против Украины», — заявил Анджей Доманский, министр финансов Польши, которая полгода председательствует в Совете ЕС, после встречи со своими европейскими коллегами.
Несмотря на меняющуюся ситуацию, когда во вторник в Эр-Рияде состоялась встреча переговорных команд США и России, а президент Дональд Трамп намерен встретиться с Путиным до конца февраля, Брюссель придерживается своей линии. Он обеспечивает Киеву сильные позиции в будущих переговорах с Москвой и ослабляет Россию всеми доступными ему средствами. «Мы знаем, что санкции работают, и мы видим все больше доказательств того, что российская экономика не так сильна, как ей хотелось бы казаться», — сказал Доманский.
Ожидается, что новый раунд санкций поможет бороться с обходом российского нефтяного эмбарго и затронет десятки новых судов. Пакет санкций также будет включать ограничения на видеоигровое оборудование, такое как Xbox от Microsoft или PlayStation от Sony, чьи консоли могут быть использованы в военных целях, например, для запуска беспилотных летательных аппаратов.
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