Министры заявили, что говорить о чешских войсках в миротворческой миссии в Украине преждевременно

«Я думаю, что на данном этапе этот вопрос вообще не стоит на повестке дня», — сказал Валек о возможном размещении чешских войск в миротворческой миссии после окончания конфликта. Хладик также заявил, что сейчас обсуждение этого вопроса преждевременно, хотя он считает, что Организация Североатлантического договора будет играть решающую роль в обеспечении безопасности после окончания военных действий. Хладик также подчеркнул, что решение об отправке войск за границу будет принимать Палата представителей, а не правительство.



Министры также отметили, что пока не достигнуто соглашение о мире или прекращении огня, которое могло бы привести к развертыванию миротворческой миссии. «Всегда необходимо, чтобы все стороны согласились с тем, что они ищут решение. Основная проблема этих переговоров заключается в том, что Путин никогда не хотел никакого решения. Он желал только одного варианта, а именно оккупировать Украину и двигаться дальше», — отметил Валек.



Возможная миротворческая миссия европейских стран в Украине после окончания войны обсуждалась в понедельник лидерами Франции, Германии, Великобритании, Дании, Польши, Италии и Испании, а также высшими должностными лицами ЕС и НАТО.



После заседания кабинета министров Хладик добавил: «Чехия четко стоит на стороне Запада, мы — сильная сторона, и наш голос будет услышан».



В контексте конфликта в Украине также ведутся дебаты об увеличении расходов на оборону. В прошлом году Чешская Республика впервые выполнила обязательство перед альянсом — ежегодно тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Фиала и министр обороны Яна Чернохова (ODS) в прошлом говорили о возможном увеличении этих расходов до 3% ВВП, что означает повышение примерно на 80 миллиардов крон.



Хладик поддержал такое увеличение, заявив, что оно вполне по силам чешской экономике. «Это не может происходить скачками, это должен быть постепенный процесс, но я думаю, что это то, к чему мы можем приблизиться в следующем правительстве, то есть в следующий парламентский срок», — сказал он. Валек не стал однозначно комментировать возможное увеличение расходов на оборону. «Необходимо обсуждать, что деньги должны использоваться очень эффективно и рационально», — подчеркнул он.