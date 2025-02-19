«Какова ценность выборов, проводимых в стране, которая уже три года сопротивляется агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории занята оккупационными войсками, а вся страна ежедневно подвергается обстрелам? Называть президента такой страны диктатором — это надо быть очень циничным», — пишет Петр Павел в своем посте в сети X.



В среду днем в своей социальной сети CET президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», который проделал ужасную работу и должен действовать быстро, иначе у него не останется страны.



По словам Павела, для установления мира важно, чтобы Украина была достаточно вооружена и могла в будущем стать членом НАТО. «Если говорить за себя, то мое мнение по этому вопросу заключается прежде всего в том, что Украина должна иметь боеспособную, хорошо вооруженную армию. Мы в состоянии обеспечить это, я думаю, даже только с европейскими странами, в относительно короткий период времени, с прицелом на будущее членство (Украины) в НАТО», — сказал президент в интервью Deník N.



Размещение международных войск в рамках возможной миротворческой миссии на территории Украины, как предлагают некоторые европейские страны, менее вероятно, считает Павел. Более того, Россия должна будет согласиться на миротворческую миссию. «Если бы эти войска действительно имели сдерживающий эффект, они должны были бы иметь боевой мандат, что неприемлемо для России», — сказал Павел.



Украина уже три года сопротивляется российскому вторжению. Американцы, которые до сих пор были одними из самых ярых сторонников пострадавшей страны, начали переговоры с русскими, чтобы положить конец конфликту.



Пока что русские выражают удовлетворение ходом переговоров, но некоторые западные политики обеспокоены тем, что американцы начинают перенимать некоторые из российских нарративов. В частности, они ставят под сомнение легитимность Зеленского.



Президентские полномочия Зеленского истекли в прошлом году, но из-за объявленного состояния войны в Украине до сих пор не проведены выборы. Трамп заявил, что Зеленский «отказывается проводить выборы».



Трамп также неоднократно заявлял, что Зеленский занимает «очень низкие позиции в украинских опросах».



Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского раскритиковали также премьер-министр Петр Фиала и канцлер Германии Олаф Шольц.



«С этими заявлениями, конечно, нельзя согласиться, Дональд Трамп в данном случае не прав», — сказал Фиала в эфире Чешского телевидения. Однако он добавил, что не стоит провоцировать людей заявлениями в социальных сетях. «Цель — безопасность Европы и Чешской Республики, которая может быть достигнута только при условии устойчивого и справедливого мира в Украине», — сказал он.



Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер поговорил с Зеленским по телефону о высказываниях Трампа, сообщает BBC. Он сказал, что приостановка выборов во время войны вполне разумна, и подтвердил, что считает Зеленского демократически избранным президентом.



Канцлер Германии Олаф Шольц также прокомментировал высказывания Трампа. «Отрицать демократическую легитимность президента Зеленского неправильно и опасно», — заявил он в интервью газете Spiegel. «Тот факт, что надлежащие выборы не могли быть проведены в разгар войны, соответствует украинской конституции и избирательному законодательству», — добавил он.



Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок назвала высказывания президента США «абсолютно абсурдными». «Если вы не просто пишете в твиттере, а наблюдаете за реальным миром, вы видите, кто на самом деле живет в диктатуре в Европе: люди в России и Беларуси», — сказала она в интервью немецкому телеканалу ZDF.



Заявление Трампа также подверглось критике со стороны его вице-президента Майка Пенса, занимающего первый срок. «Господин президент, Украина не начинала эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, которое унесло сотни жизней», — написал он в социальной сети X.



Что написал Трамп в социальной сети Truth:

«Подумайте, пользующийся скромным успехом комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, войну, которая могла бы и не начаться, но которую без США и «Трампа» он никогда не сможет урегулировать.



Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и Европа имеет гарантии на эти деньги, в то время как Соединенные Штаты ничего не получают обратно. Почему сонный Джо Байден не потребовал урегулирования, ведь для Европы эта война гораздо важнее, чем для нас — нас разделяет большой, прекрасный океан.



Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему прислали, «пропала». Он отказывается проводить выборы, имеет низкую поддержку в украинских опросах, и все, что он смог сделать, это сыграть с Байденом «как на скрипке». Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется никакой страны.



Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, как все признают, может сделать только «Трамп» и администрация Трампа. Байден никогда не пытался это сделать, Европа потерпела неудачу в миротворчестве, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить «финансовую машину». Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна была подорвана, а МИЛЛИОНЫ людей погибли без необходимости. И все это продолжается...»