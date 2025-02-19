Глава правительства Чехии призвал увеличить бюджеты на безопасность и оборону Европы

«Вывод встречи заключается в том, что мы все согласны с тем, что Европа должна быть сильнее в этой новой ситуации. Нам нужно вкладывать больше денег в нашу собственную оборону, нам нужно увеличить наши бюджеты как на уровне национальных государств, так и на европейском уровне, когда речь идет о нашей безопасности и обороне. Мы должны выложить на стол деньги и оружие, и тогда мир будет воспринимать нас всерьез. Европа долгое время пренебрегала этим, но теперь настало время изменить ситуацию», — сказал Фиала после встречи в среду.





По мнению премьер-министра Фиалы, главное для Европы — избавиться от ненужных правил. Реакция Европы также необходима, сказал он в контексте недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который в среду назвал главу украинского государства Владимира Зеленского диктатором, избегающим выборов, и обвинил его в продолжающемся конфликте.





«Конечно, с этим нельзя согласиться. Дональд Трамп здесь неправ. Но давайте не дадим себя провоцировать отдельными заявлениями в сетях», — сказал Фиала о нападках Трампа.





Президент Чехии Петр Павел также раскритиковал высказывания Трампа в адрес Зеленского. «Чтобы назвать президента такой страны (Украины) диктатором, нужно обладать большим цинизмом. Какова ценность выборов, проводимых в стране, которая уже три года сопротивляется агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории занята оккупационными войсками и вся страна ежедневно подвергается обстрелам?» — прокомментировал Павел.



В среду в Париже состоялась вторая встреча европейских лидеров. Однако на первую встречу было приглашено лишь ограниченное число европейских лидеров, и Фиалы среди них не было. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал эти встречи из-за заявлений администрации США о том, что Европа не будет участвовать в мирных переговорах в Украине.