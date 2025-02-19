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Глава правительства Чехии призвал увеличить бюджеты на безопасность и оборону Европы

Новости 420on
20 февраля 2025
12:30
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил после парижских переговоров по Украине и европейской безопасности, что в этой новой ситуации «деньги и оружие должны быть положены на стол». По его словам, это означает, что Европа должна увеличить бюджеты на безопасность и оборону на коллективном и национальном уровне. Только тогда мир будет воспринимать ее всерьез, добавил он.
«Вывод встречи заключается в том, что мы все согласны с тем, что Европа должна быть сильнее в этой новой ситуации. Нам нужно вкладывать больше денег в нашу собственную оборону, нам нужно увеличить наши бюджеты как на уровне национальных государств, так и на европейском уровне, когда речь идет о нашей безопасности и обороне. Мы должны выложить на стол деньги и оружие, и тогда мир будет воспринимать нас всерьез. Европа долгое время пренебрегала этим, но теперь настало время изменить ситуацию», — сказал Фиала после встречи в среду.

По мнению премьер-министра Фиалы, главное для Европы — избавиться от ненужных правил. Реакция Европы также необходима, сказал он в контексте недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который в среду назвал главу украинского государства Владимира Зеленского диктатором, избегающим выборов, и обвинил его в продолжающемся конфликте.

«Конечно, с этим нельзя согласиться. Дональд Трамп здесь неправ. Но давайте не дадим себя провоцировать отдельными заявлениями в сетях», — сказал Фиала о нападках Трампа.

Президент Чехии Петр Павел также раскритиковал высказывания Трампа в адрес Зеленского. «Чтобы назвать президента такой страны (Украины) диктатором, нужно обладать большим цинизмом. Какова ценность выборов, проводимых в стране, которая уже три года сопротивляется агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории занята оккупационными войсками и вся страна ежедневно подвергается обстрелам?» — прокомментировал Павел.

В среду в Париже состоялась вторая встреча европейских лидеров. Однако на первую встречу было приглашено лишь ограниченное число европейских лидеров, и Фиалы среди них не было. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал эти встречи из-за заявлений администрации США о том, что Европа не будет участвовать в мирных переговорах в Украине.
Европа Чехия правительство США война
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