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Чешские СМИ: Трамп заявил, что Киев грубо обошелся с его министром финансов

Новости и статьи
20 февраля 2025
18:00
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Президент США Дональд Трамп продолжает свои нападки на главу украинского государства Владимира Зеленского. На этот раз, выступая перед журналистами с борта Air Force One, он пожаловался на грубое обращение, которому якобы подвергся его министр финансов Скотт Бессант в Киеве на прошлой неделе. Во время своего визита Зеленский отказался подписать первый проект соглашения о партнерстве между Украиной и США.
«Скотт Бессант действительно приехал туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что ему, по сути, сказали «нет». А Зеленский спал и не мог с ним встретиться. Бессант проехал много часов на поезде, а это опасное путешествие, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а когда приехал, вернулся с пустыми руками. Они отказались подписать документ», — пожаловался Трамп журналистам.

Непонятно, что Трамп хотел сказать своим заявлением о спящем Зеленском, поскольку Бессант и Зеленский, как было установлено, встречались и вели переговоры вместе. Зеленскому была представлена первая версия соглашения о взаимном партнерстве, которое предусматривало предоставление Украине дополнительной помощи в обмен на владение половиной украинских запасов редких полезных ископаемых.

Зеленский отверг эту сделку, и Белый дом обвинил его в недальновидности.

В среду Трамп обрушил на Зеленского серию словесных нападок, по сути, возложив на него вину за вторжение России на территорию Украины после первой встречи США и России в Саудовской Аравии. Зеленский ответил, что заявления Трампа — результат дезинформационного пузыря, в котором он живет.

Затем президент США усилил свои нападки, назвав Зеленского диктатором без выборов. При этом он открыто повторил утверждения российской пропаганды, которая намеренно игнорирует тот факт, что продление срока полномочий Зеленского полностью поддерживается украинской конституцией в условиях военного положения, и утверждает, что его поддерживает ничтожно малое количество украинцев. Согласно последним опросам, Зеленскому доверяют 58% избирателей.
США Украина политика
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