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Условия для встречи Трампа с Путиным еще не выполнены, заявил Рубио

Новости 420on
21 февраля 2025
10:00
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Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин встретятся, когда будет достигнут реальный прогресс в мирных переговорах в Украине. Так считает госсекретарь США Марко Рубио, который заявил, что такая ситуация пока не возникла и время для встречи еще не пришло.
Во вторник Рубио и его российский коллега Сергей Лавров возглавили делегацию двух держав, которые впервые за несколько лет встретились на подобном уровне. Согласно заявлениям обеих сторон, переговоры в Эр-Рияде были призваны изучить варианты прекращения войны в Украине, которая была начата три года назад вторжением российских войск по приказу Путина.

Российский президент высоко оценил результаты встречи, и Москва с восторгом отреагировала на резкую критику Трампа в адрес Зеленского, с которой глава Белого дома выступил после переговоров в Эр-Рияде. Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот должен действовать быстро или он потеряет свою страну. Он также заявил, что может встретиться с Путиным уже в феврале.

«Время этой встречи, я думаю, во многом зависит от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине», — сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж в четверг. По его словам, решающее значение будет иметь то, сможет ли американская сторона выяснить у русских, серьезно ли они настроены на прекращение войны. «То, что они предлагают, то, что они готовы уступить, то, что они готовы рассмотреть, — все это имеет значение, серьезно ли они относятся к миру или нет», — сказал Рубио.

По данным некоторых СМИ, Россия на встрече потребовала, в частности, чтобы Украина не становилась членом НАТО. Она также хотела, чтобы альянс вывел свои войска с восточного фланга, на что американцы не согласились.

Рубио сказал, что обе стороны еще недостаточно продвинулись вперед, чтобы договориться о дате встречи лидеров. «Единственное, о чем мы договорились, это о том, что мы будем обсуждать мир», — сказал глава американской дипломатии.

Некоторые наблюдатели считают, что Путина устраивает нынешняя ситуация и он не будет спешить с мирными переговорами. Трамп же, напротив, заявил, что хочет достичь мира как можно скорее. Однако, по мнению ряда критиков, в том числе некоторых политиков-республиканцев, президент США начал перенимать пропаганду Кремля в отношении Украины.
президент США Россия
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