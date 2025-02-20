Англо-французский мирный план: 30 000 европейских военных в Украине

Великобритания и Франция разрабатывают планы по созданию возглавляемых европейцами «сил поддержки» для Украины, чтобы гарантировать, что Россия не нападет на нее снова, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня и мире, сообщает Bloomberg.



По словам чиновников, план, детали которого еще обсуждаются, скорее всего, потребует размещения около 30 000 европейских военнослужащих в крупных украинских городах, портах и вблизи важнейших объектов национальной инфраструктуры. При этом европейские войска не будут направлены на восток страны, где идут самые ожесточенные бои между Украиной и вторгшимися российскими войсками.



В настоящее время Великобритания и Франция пытаются убедить другие европейские страны предоставить персонал и оборудование для этих сил. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы попытаться убедить Трампа согласиться.



Неясно, удовлетворит ли европейское предложение президента Украины Владимира Зеленского, который до сих пор оставался в стороне от российско-американских переговоров. Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какую сделку, в обсуждении которой она не участвовала. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не примет европейские войска в качестве миротворческих сил в Украине.



Западные чиновники говорят, что план зависит от согласия президента Дональда Трампа на то, что эти силы будут находиться под защитой США, включая американские самолеты и разведку.



В последние дни, по данным Bloomberg, администрация Трампа, похоже, намерена заключить быструю сделку с Кремлем и исключить европейские державы из переговоров. В среду Трамп назвал Зеленского «диктатором» и предупредил, что украинскому президенту «лучше действовать быстро», чтобы достичь соглашения с Россией, «или у него не останется страны».



США ранее исключили возможность отправки войск в Украину и заявили, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность на континенте. США также заявили, что на европейских миротворцев не будут распространяться соглашения НАТО о коллективной обороне в случае нападения. В сочетании с сигналами о том, что США готовы пойти на значительные уступки Кремлю в вопросе членства Украины в НАТО, европейские чиновники обеспокоены тем, что после перегруппировки и перевооружения сил России будет мало что удерживать ее от нарушения режима прекращения огня.



«Меня немного раздражает, что все эти европейцы уже разводят руками и говорят о том, что они готовы сделать. Кому выгодно в данный момент обсуждать, готовы ли мы развернуть войска и сколько, пока не станет ясно, как будет выглядеть мир? Нет никакого смысла. Спекуляции на эту тему сейчас только помогают переговорной позиции Владимира Путина», — заявил в среду министр обороны Германии Борис Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk.



Писториус также выразил сомнения в том, что президент Путин действительно готов прекратить боевые действия, и обеспокоенность по поводу уступок, на которые США, похоже, готовы пойти России. По данным Bloomberg, он опасается, что Европа будет нести ответственность за контроль над сделкой в Украине, в согласовании которой она не принимала участия, что Писториус назвал «абсолютно неприемлемым».



Миротворцы на линии фронта

По данным Bloomberg, существует возможность размещения европейскими странами миротворческих сил численностью более 100 000 человек на всей линии фронта. Однако европейские страны не слишком заинтересованы в этом — Болгария, Словакия, Хорватия и Польша отказались от предоставления войск. Италия выразила скептицизм по этому поводу, а правительство Германии заявило, что пока рано брать на себя обязательства.



Англо-французский план потребует меньшего развертывания, чем полноценные миротворческие силы, но мирного соглашения и создания безопасного воздушного пространства над страной будет достаточно, чтобы обеспечить «уверенность» Украине и ее народу, сообщает Bloomberg. В этом случае военные самолеты будут размещены в Польше и Румынии, а сухопутные войска — на восточных границах этих стран, чтобы в случае необходимости их можно было быстро перебросить в Украину.



Европейские страны также помогут составить полную картину любой активности на границе Украины с Россией. Для этого они будут использовать беспилотники, спутники или самолеты разведки и наблюдения. В Черном море, вероятно, будут развернуты две оперативные группы: одна — для обезвреживания возможных морских мин, другая — для патрулирования вод.



Хотя это предложение значительно менее амбициозно, чем некоторые из обсуждавшихся на прошлой неделе, оно все равно потребует значительных людских ресурсов и может привести к нагрузке на европейский военный потенциал. Но главная трудность, по мнению аналитиков, не в этом.



«Не хватает не танков и артиллерии, а политической воли», — сказал агентству Bloomberg Бен Ходжес, бывший генерал-командующий вооруженными силами США в Европе. «У Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши очень большие армии. Так неужели жалко, что 30 членов НАТО без США не могут собрать свои силы вместе?» — добавил он.



«Это не будут миротворческие силы. Мы говорим о силах, которые понадобятся для того, чтобы обе стороны — а мы действительно говорим о России — соблюдали соглашение о прекращении огня», — сказал он. «Они должны быть готовы сражаться, если прекращение огня будет нарушено, что, как вы знаете, Россия сделает немедленно», — пояснил Ходжес.