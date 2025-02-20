Трамп озадачил даже чешских сторонников. Россия — агрессор, всегда им была и всегда будет, считает Вондрачек из ANO

«Это заявление граничит с крайностью. Я человек, который любит говорить о вещах спокойно. У Дональда Трампа другой стиль. Но я не буду присоединяться к морализаторству», — сказал заместитель председателя ANO Радек Вондрачек о шокирующем заявлении Дональда Трампа.



По его словам, Трамп прав в том, что ситуация в Украине до войны не была «черно-белой» и там нарушались права человека. Ошибка Европы в том, что она не стала разбираться с этим и предпочла «смотреть в другую сторону». Однако он отказывается оправдывать вторжение России на территорию Украины и начало войны.



«Россия — агрессор, всегда им была и всегда им будет. Это не мнение, это факт. Тем, кто вторгся на территорию другого государства, была и есть Россия», — сказал Вондрачек.



Таким образом, он отрицает слова Трампа, который назвал Украину виновником, а ее президента Владимира Зеленского — диктатором.



Депутат Европарламента от ANO Ондржей Коваржик занял ту же позицию в отношении высказываний Трампа. «В Европе существует общеевропейский консенсус в отношении того, что Россия является агрессором. Позиция Европы в отношении того, как возник конфликт в Украине и кто какую роль в нем играет, однозначна. Нет никаких сомнений. Если Дональд Трамп видит ситуацию по-другому, это очень жаль, но факты очевидны», — сказал Коваржик.



Как и Вондрачек, он считает, что личные отношения с Зеленским могут сыграть определенную роль в позиции Трампа.



Клара Досталова, председатель фракции «Патриоты», также не согласна с риторикой Трампа.



«Но серьезно оценить подход Трампа к разрешению патовой военной ситуации можно будет только в целом. Положительным моментом является то, что ведутся серьезные мирные переговоры. Перестрелки в СМИ и резкие заявления вне дипломатического протокола я считаю на данный момент непродуктивной тратой времени», — сказала она.



Александр Вондра, евродепутат от ODS и большой сторонник Трампа, считает, что жизненно важно, чтобы Украина не потеряла свою независимость.



«В свете последних заявлений президента США еще важнее, чтобы Европа смогла быстро договориться о том, как она поможет Украине гарантировать ее безопасность в случае заключения мирного соглашения», — написал он в сети X перед отъездом в Вашингтон на конференцию консерваторов.



Его партийный начальник и премьер-министр Петр Фиала отверг заявление Трампа. «Дональд Трамп здесь не прав. Но давайте не будем провоцироваться отдельными заявлениями в сетях», — сказал он.



Председатель Přísaha Роберт Шлахта, который присутствовал на инаугурации Трампа в Вашингтоне в январе, также разочарован его заявлением. «Трамп отбросил Европу на третье место. То есть Украина — агрессор? Я не понимаю, как Трамп пришел к такому выводу. Я вообще не могу объяснить, почему он так оценивает ситуацию», — сказал Шлахта.



С другой стороны, его бывший политический партнер, председатель партии Motoristé Петр Мацинка, по-прежнему находится под впечатлением от президента США. «Война в Украине — это опосредованная война между Западом во главе с бывшей администрацией США и Россией. Трамп явно не намерен продолжать эту войну, поэтому Украина ему больше не нужна», — прокомментировал Мачинка его слова об Украине.



О том, что Зеленский проиграл войну, по слухам, говорилось даже на ужине после инаугурации Трампа. «Американцы показали в прошлом, что они знают, как бескомпромиссно закончить войну. Я лично рад, что сегодня эту страну возглавляет президент, который может сделать это одним твитом, а не очередным „Манхэттенским проектом“. Хотя сейчас это выглядит как катастрофическое развитие событий для президента Зеленского, в долгосрочной перспективе Украина, несомненно, выиграет от этого», — сказал председатель Motoristé, добавив, что в противном случае война продолжалась бы до «последнего убитого украинца».



Филип Турек, евродепутат и почетный председатель Motoristé, занял аналогичную позицию в отношении высказываний Трампа. «Факты остаются ясными — Россия начала вторжение на территорию суверенного государства Украина. Однако даже это не исключает того, что дипломатическое решение конфликта необходимо и должно быть приоритетным», — заявил Турек.



Как и США, Турек считает, что Европа должна стремиться к мирному решению войны. «Я ценю то, что президент Трамп привносит новую динамику в разрешение конфликта, который и так уже слишком затянулся. Его прямолинейный подход может быть именно тем, чего требует ситуация — реалистичного взгляда на возможности прекращения войны, не отягощенного идеологическими предрассудками», — добавил он.



С другой стороны, европейские политики, по его словам, подходят к войне так, что могут затянуть ее. «Однако дипломатия, а не дальнейшая эскалация — вот путь к завершению этой трагедии», — сказал он. «Как бы я ни уважал право Украины принимать собственные решения, реальность международных отношений часто требует компромисса», — добавил он.