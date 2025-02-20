Чешские СМИ: Россия объявит о победе над Украиной и НАТО в понедельник, утверждает украинская разведка
21 февраля 2025
15:00
1704
По данным украинской разведки, Россия планирует объявить о победе над Украиной и НАТО в понедельник, чтобы отметить третью годовщину начала войны. В то же время Москва подготовила масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на подрыв морального духа украинцев и доверия иностранных партнеров к охваченной войной стране.
Россия готовится объявить о предполагаемой «победе» в войне в Украине в конкретную дату — 24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала открытой войны. Более того, эти планы могут включать объявление «победы России над НАТО», говорится в заявлении разведки в Telegram.
То, что Россия представит победу в Украине как победу над НАТО, вполне логично, поскольку Кремль уже три года утверждает, что борется с Альянсом в соседней стране, как отмечает «Украинская правда».
Москва также планирует усилить свою пропагандистскую кампанию, чтобы повлиять на украинцев и иностранных партнеров пострадавшей страны, сообщает разведка. Дезинформационные нарративы в ближайшее время будут в основном повторять такие утверждения, как «Запад предал Украину», «Ни Москву, ни Вашингтон не волнует мнение европейцев и украинцев», «США и Россия заключили сделку за спиной Украины», «Украинское правительство нелегитимно», «Украинская армия проигрывает на поле боя» и «Коррумпированные украинские чиновники воруют миллиарды долларов американской помощи».
Кремль рассматривает мирные переговоры между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии как возможность активизировать пропаганду. Для Москвы важно сформировать общественное мнение об их ходе и результатах.
То, что Россия представит победу в Украине как победу над НАТО, вполне логично, поскольку Кремль уже три года утверждает, что борется с Альянсом в соседней стране, как отмечает «Украинская правда».
Москва также планирует усилить свою пропагандистскую кампанию, чтобы повлиять на украинцев и иностранных партнеров пострадавшей страны, сообщает разведка. Дезинформационные нарративы в ближайшее время будут в основном повторять такие утверждения, как «Запад предал Украину», «Ни Москву, ни Вашингтон не волнует мнение европейцев и украинцев», «США и Россия заключили сделку за спиной Украины», «Украинское правительство нелегитимно», «Украинская армия проигрывает на поле боя» и «Коррумпированные украинские чиновники воруют миллиарды долларов американской помощи».
Кремль рассматривает мирные переговоры между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии как возможность активизировать пропаганду. Для Москвы важно сформировать общественное мнение об их ходе и результатах.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
354
16:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
526
14:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
2126
11:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
628
10:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
543
08:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
407
19:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1680
18:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1383
16:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1827
15:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1852
14:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1458
12:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
645