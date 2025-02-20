Президент Чехии: Понятие демократии в Америке и Европе начинает существенно различаться

«Мы также должны говорить об образовании и понимании демократии. Это очень актуально, потому что сегодня у нас есть как минимум две интерпретации того, что такое демократия. И трактовки между Северной Америкой и Европой начинают довольно сильно различаться», — сказал президент.



«И, конечно, будет интересно подойти к этому с научной точки зрения, где те основы, те корни, к которым мы можем вернуться, чтобы не идти в направлениях, которые уже не могут быть связаны», — добавил он.



По его словам, необходимо, чтобы чешское образование было ориентировано на близкие Чехии области, то есть особенно на промышленные, ориентированные на технологии и инновации. Но при этом не следует пренебрегать социальными и гуманитарными науками.



«Мы часто говорим о том, что приоритеты — это прежде всего технологии и инновации, но без понимания процессов, происходящих вокруг нас, которые зачастую настолько динамичны, что мы едва успеваем за ними, мы не справимся даже с технологическим прогрессом», — сказал он.



Поэтому, по его словам, не должно быть чередования, когда упор делается на естественные науки, а в другое время — на гуманитарные. «Нам нужно и то, и другое», — сказал он.



По его словам, нынешние глобальные вызовы также могут привести к увеличению инвестиций в исследования. «Давление, требующее более активного развития технологий, безопасности, устойчивости, заставляет Европу корректировать правила, чтобы добиться ослабления долгового тормоза, который является главным барьером на пути к увеличению финансирования», — сказал Павел.



Он отметил, что отход от строгой фискальной ответственности — это обоюдоострый меч, который, принося больше денег в ключевые области, увеличивает долг, связанный с другими проблемами. Однако, по его прогнозам, Европа будет более склонна к увеличению дефицита.



«Если не все, то, по крайней мере, большинство европейских стран пойдут по пути разблокирования этого тормоза, что может принести некоторое оживление, по крайней мере, в приоритетных секторах. Конечно, это касается развития, исследований, образования», — сказал он.



Однако он признал, что решение о том, как подходить к вопросам экономики и безопасности, будет принимать следующее правительство. Европейская тенденция, по его словам, будет заключаться в том, чтобы уделять больше внимания технологиям, безопасности и всему, что связано с обороной и устойчивостью общества.



Во время дискуссии с учеными президент также отметил, что в стране больше внимания уделяется исследованиям, чем собственно обучению. Однако, по его словам, академические круги не должны быть перегружены требованиями к результатам исследований в ущерб обучению молодежи.



Вклад фундаментальных исследований также не должен отодвигаться на второй план в свете прикладных исследований. В прикладных исследованиях изобретатели обычно уже знают, чего они хотят добиться. Фундаментальные исследования, напротив, ищут неизвестные пути и неопределенные результаты. Однако без знания подводных камней прикладным исследованиям, которые, конечно же, ценятся выше, не на что будет опираться.



«В фундаментальных исследованиях есть двадцать или тридцать неверных путей, но мы не хотим видеть тупики и неудачи. А это, в свою очередь, искажает весь процесс. Мы должны искать баланс и в этой области. Невозможно проводить исследования без тупиков и ошибок. Но мы не та страна, которая может развернуться на 180 градусов. Мы должны сосредоточиться на тех областях, где у нас наибольший потенциал», — сказал он, добавив, что Чешская Республика имеет наибольшие возможности в промышленности.