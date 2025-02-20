Президент Чехии Петр Павел поговорил по телефону с Зеленским

«Мы хорошо знаем и не забудем, кто является жертвой, а кто агрессором в этой войне. Вместе с другими европейскими государствами мы намерены усилить нашу помощь Украине в ее мужественной и справедливой борьбе», — сказал президент, намекая на слова президента США Дональда Трампа, который усомнился в том, что Россия является агрессором.



Чешский президент добавил, что украинцы борются не только за свое будущее, «но и за наше свободное и безопасное будущее».



Павел сообщил о телефонном разговоре в сети X. В прошлом он уже несколько раз встречался с украинским президентом и приветствовал его в Пражском Граде.



В последние дни Трамп неоднократно подвергал словесным нападкам Украину и Зеленского. Он назвал украинского президента диктатором и бездарным комиком. Согласно другому высказыванию, Украина давно могла бы прекратить конфликт с Россией и не должна была его начинать.



«Какой смысл в выборах, проводимых в стране, которая уже три года сопротивляется агрессии соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками и вся страна ежедневно подвергается обстрелам? Чтобы называть президента такой страны диктатором, нужно обладать большим цинизмом», — сказал Павел.