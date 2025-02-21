ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Зеленский: Я готов уйти в отставку, если это принесет мир Украине

Новости 420on
23 февраля 2025
19:30
653
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сложить с себя полномочия главы государства, если это принесет стране мир, возможно, в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отказался признать, что Украина должна США 500 миллиардов долларов в качестве военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что готов уйти с поста президента, если это поможет обеспечить мир в Украине. Об этом сообщает Kyiv Post.

«Я готов уйти с поста президента Украины, если это принесет мир. Или в обмен на членство в НАТО», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Украинский президент также заявил, что не собирается признавать, что Украина задолжала Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов (около 12 триллионов крон) в качестве военной помощи. США предоставили Украине помощь на сумму 100 миллиардов долларов, и эти пожертвования не считаются кредитами, заявил Зеленский журналистам, сообщает РБК-Украина.

Зеленский также сообщил, что в понедельник состоится важный международный саммит, посвященный российско-украинской войне. Тринадцать лидеров стран-партнеров будут присутствовать на нем лично, а еще 24 — в режиме онлайн. «Завтрашний саммит имеет решающее значение. Возможно, он даже станет поворотным пунктом, посмотрим», — сказал Зеленский.

Зеленский признал возможность ухода со своего поста после того, как президент США Дональд Трамп во вторник назвал его «диктатором без выборов». Высказывания Трампа подверглись критике со стороны ряда чешских и зарубежных политиков.
Украина война США Россия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
23 ФЕВРАЛЯ 2025
1818
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ БОЯТСЯ ИНОСТРАНЦЕВ. ОНИ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ИМЕТЬ В КАЧЕСТВЕ СОСЕДА УКРАИНЦА, А НЕ РУССКОГО
16:00
23 ФЕВРАЛЯ 2025
539
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРЕМИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА
14:30
23 ФЕВРАЛЯ 2025
896
ОБЩЕСТВО
ЗАЩИТА ОТ НАПАДЕНИЯ С НОЖОМ: ОБОРОНЯЙТЕСЬ ЧЕМ УГОДНО, ВЫЖИТЬ ПОМОГУТ АГРЕССИЯ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
12:30
23 ФЕВРАЛЯ 2025
568
ЭКОНОМИКА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ ОБОЙДЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИЛЛИОН КРОН. ЧЕХИ ХОТЯТ ИНВЕСТИРОВАТЬ
10:30
23 ФЕВРАЛЯ 2025
3470
ОБЩЕСТВО
ЛУЖА КРОВИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ МАНЕВРЫ. УКРАИНСКАЯ СВАДЬБА В ПРАГЕ НЕОДНОКРАТНО ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ ПОЛИЦИИ
17:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
800
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ: НАША ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ ПРАВИЛЬНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ, ОНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
13:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
2038
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ПАРК АТТРАКЦИОНОВ MATĚJSKÁ POUŤ
11:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
786
ПОЛИТИКА
МИНИСТРЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ГОВОРИТЬ О ЧЕШСКИХ ВОЙСКАХ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ В УКРАИНЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
09:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
1150
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ПОНЯТИЕ ДЕМОКРАТИИ В АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ НАЧИНАЕТ СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧАТЬСЯ
22:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1563
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ЗЕЛЕНСКИМ
19:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1913
ПОЛИТИКА
ТРАМП ОЗАДАЧИЛ ДАЖЕ ЧЕШСКИХ СТОРОННИКОВ. РОССИЯ — АГРЕССОР, ВСЕГДА ИМ БЫЛА И ВСЕГДА БУДЕТ, СЧИТАЕТ ВОНДРАЧЕК ИЗ ANO
18:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1967
ЭКОНОМИКА
КОНЕЦ ДИКИМ ПРОЦЕНТАМ. ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
16:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1228
ПОЛИТИКА
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ МИРНЫЙ ПЛАН: 30 000 ЕВРОПЕЙСКИХ ВОЕННЫХ В УКРАИНЕ
15:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
3503
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЯ ОБЪЯВИТ О ПОБЕДЕ НАД УКРАИНОЙ И НАТО В ПОНЕДЕЛЬНИК, УТВЕРЖДАЕТ УКРАИНСКАЯ РАЗВЕДКА
14:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
23314
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ В ЧЕХИИ ВКЛАДЫВАЛИ В БАНКОМАТЫ ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ, А ЗАТЕМ СНИМАЛИ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА