Зеленский: Я готов уйти в отставку, если это принесет мир Украине
23 февраля 2025
19:30
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сложить с себя полномочия главы государства, если это принесет стране мир, возможно, в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отказался признать, что Украина должна США 500 миллиардов долларов в качестве военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что готов уйти с поста президента, если это поможет обеспечить мир в Украине. Об этом сообщает Kyiv Post.
«Я готов уйти с поста президента Украины, если это принесет мир. Или в обмен на членство в НАТО», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.
Украинский президент также заявил, что не собирается признавать, что Украина задолжала Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов (около 12 триллионов крон) в качестве военной помощи. США предоставили Украине помощь на сумму 100 миллиардов долларов, и эти пожертвования не считаются кредитами, заявил Зеленский журналистам, сообщает РБК-Украина.
Зеленский также сообщил, что в понедельник состоится важный международный саммит, посвященный российско-украинской войне. Тринадцать лидеров стран-партнеров будут присутствовать на нем лично, а еще 24 — в режиме онлайн. «Завтрашний саммит имеет решающее значение. Возможно, он даже станет поворотным пунктом, посмотрим», — сказал Зеленский.
Зеленский признал возможность ухода со своего поста после того, как президент США Дональд Трамп во вторник назвал его «диктатором без выборов». Высказывания Трампа подверглись критике со стороны ряда чешских и зарубежных политиков.
«Я готов уйти с поста президента Украины, если это принесет мир. Или в обмен на членство в НАТО», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.
Украинский президент также заявил, что не собирается признавать, что Украина задолжала Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов (около 12 триллионов крон) в качестве военной помощи. США предоставили Украине помощь на сумму 100 миллиардов долларов, и эти пожертвования не считаются кредитами, заявил Зеленский журналистам, сообщает РБК-Украина.
Зеленский также сообщил, что в понедельник состоится важный международный саммит, посвященный российско-украинской войне. Тринадцать лидеров стран-партнеров будут присутствовать на нем лично, а еще 24 — в режиме онлайн. «Завтрашний саммит имеет решающее значение. Возможно, он даже станет поворотным пунктом, посмотрим», — сказал Зеленский.
Зеленский признал возможность ухода со своего поста после того, как президент США Дональд Трамп во вторник назвал его «диктатором без выборов». Высказывания Трампа подверглись критике со стороны ряда чешских и зарубежных политиков.
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