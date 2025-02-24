Чехи доверяют больше Зеленскому, а словаки — Путину

В Чехии 32% опрошенных выразили поддержку Зеленскому, в то время как в Словакии — 23%. Путину верят лишь 11% чехов, в то время как в Словакии — 28%.





Тем не менее уровень недоверия к обоим политикам значительно выше: 59% чехов и 68% словаков не доверяют Зеленскому, а Путину — 81% чехов и 62% словаков.





Наибольшее доверие в Чехии и Словакии получают президенты своих стран: 50% чехов доверяют своему президенту, а 46% словаков — своему. Однако 45% чехов и 49% словаков не одобряют своих президентов соответственно.





Ситуация с премьер-министрами этих стран противоположна: 24% чехов поддерживают своего премьер-министра, в то время как 34% словаков доверяют своему. Оба премьер-министра сталкиваются с высоким уровнем недоверия: 70% чехов не верят Фиале, а 60% словаков — Фицо.





В Чехии президенту США доверяют больше, чем чешскому премьер-министру — 27% респондентов, в то время как председателю Европейской комиссии верят только 16%. Наименее популярным государственным деятелем среди чехов оказался президент Китая, которому доверяют всего 4%, при этом 46% опрошенных заявили, что не понимают его намерения достаточно хорошо. В Словакии 25% полагаются на Трампа, 23% — фон дер Ляйен, а лишь 8% доверяют председателю КНР.





Опрос проводился с 4 по 9 февраля 2025 года и охватил более 1 000 человек старше 18 лет в Чехии и Словакии.