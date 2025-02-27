Политики и чешская безопасность? Забудьте о согласии

«Мы должны кардинально увеличить наши собственные расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП в течение следующих нескольких лет. Нам нужно иметь возможность обеспечить эти деньги и убедиться, что они расходуются разумно и эффективно», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в своей речи по случаю третьей годовщины войны в Украине.



И если его коллеги в правительстве согласны с этим, то движение ANO считает 3% ВВП нереалистичной и ненужной целью. «Расходы на оборону растут, потому что растет и ВВП. В 2024 году 2% ВВП составляли 160 миллиардов крон, в 2026 году — 177 миллиардов крон, а в 2027 году — даже 185 миллиардов крон. Правительство не может даже толком потратить текущий бюджет, а погоня за процентами приводит лишь к непрозрачным и неэффективным расходам», — написал лидер ANO Андрей Бабиш.



Лидер немецкого CDU/CSU и, по-видимому, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хотел бы поговорить о создании оборонного потенциала в Европе, чтобы после ухода США странам не приходилось полагаться во внешней политике только на НАТО.



Однако для чешских политиков это почти еретическая идея.



«Европейская часть НАТО должна быть укреплена настолько, насколько это возможно. Создание параллельных структур излишне истощит нас», — заявил евродепутат Ондржей Коларж (TOP 09).



Такого же мнения придерживается и ODS. Я выступаю за укрепление европейской части НАТО и отправку миротворческой миссии в Украину. Это необходимость, и администрация США делает все, чтобы это произошло», — заявил евродепутат Карел Крейза.



Создание европейской армии не имеет смысла даже для Любомира Метнара, бывшего министра обороны от движения ANO. «В структуре альянса всегда будет дублирование и ослабление коллективной обороны в рамках НАТО, особенно в области командования и управления», — сказал он.



По его словам, европейские страны должны быть реалистами в вопросе укрепления европейской части НАТО. «Давайте заранее оценим требования по повышению обороноспособности Европы и требования по наращиванию потенциала армии в соответствии с НАТО — как только мы узнаем эти требования, мы должны планировать их реализацию с учетом возможностей субнациональных бюджетов. Посмотрим, какими будут выводы саммита НАТО в Гааге в июне».



Укрепление европейского НАТО также необходимо, считает депутат от Народной партии в комитете по обороне Иржи Горак. «Для Европы было бы прискорбно оказаться в роли поданных, которые по-прежнему будут требовать американской обороны, но сами будут вносить минимальный вклад в свою собственную оборону», — сказал он.



По мнению евродепутата Михала Зуны (TOP 09), у Европейского союза даже не хватит времени на создание такой армии. «У нас есть всего несколько лет до следующего нападения со стороны России. Вместо того чтобы тратить время на изобретение новых структур, давайте посвятим время, энергию и ресурсы обороне, а не политике», — отметил он.



Большинство политиков избегают вопроса о том, должна ли Чешская Республика присоединиться к миротворческой миссии в Украине после заключения возможного мирного соглашения. Этот вопрос уже обсуждался президентом США Дональдом Трампом и, похоже, является жизнеспособным вариантом и для ряда европейских государств. Между тем, хотя некоторые европейские страны уже начали подписываться на участие, чешские политики считают этот вопрос «преждевременным».



«Я считаю нынешние дискуссии об участии Чехии очень преждевременными, все будет зависеть от конкретных параметров возможного прекращения огня и уровня участия наших союзников, включая американскую поддержку», — заявила министр обороны Яна Чернохова (ODS).



По мнению депутата Павла Жачека (ODS), участие Чехии будет «долгим путем». «Мандат миссии и все остальные необходимые вещи, такие как логистика, разведывательная информация... В таком случае нужно спросить, будем ли мы участвовать», — сказал он.



Михал Зуна, депутат от TOP 09, напомнил, что пока неясно, что произойдет по окончании соглашения между Украиной и Россией. «Мы даже не знаем ни характера, ни целей, ни продолжительности возможного участия чешских войск в Украине», — отметил он.



Бабиш отверг идею о том, что чешские солдаты будут охранять новые границы Украины. «Нам нужны наши солдаты дома. Самое главное, министру Черноховой следует сосредоточиться на том, чтобы ее солдаты не уезжали. Напротив, она должна набирать их, как и обещала».



Лидер SPD Томио Окамура занял аналогичную позицию: «Чехия должна наращивать свою армию, чтобы она была способна защитить нашу страну».