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Генсек НАТО: Зеленский должен найти способ восстановить отношения с Трампом

Новости 420on
1 марта 2025
19:00
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Президент Украины Владимир Зеленский должен найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом после скандального разговора в пятницу. Такое послание направил президенту Украины Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он назвал разногласия Трампа с Зеленским в пятницу досадным инцидентом, сообщает британская служба BBC.
Рютте выступил дважды после пятничной встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским. Он сказал ему, что должен уважать то, что Трамп сделал для Украины до сих пор.

«(Зеленский) должен найти способ восстановить отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом», — заявил он в интервью BBC. «Мы должны объединиться, США, Украина и Европа, чтобы обеспечить прочный мир на Украине», — добавил глава Североатлантического альянса.

Рютте напомнил, что во время первого президентства Трампа США одобрили продажу противотанкового ракетного комплекса Javelin, что позволило Украине защитить себя, когда Россия вторглась на ее территорию в 2022 году. Сам Трамп напомнил нам об этом во время встречи в Белом доме в пятницу.

«Мы действительно должны отдать должное Трампу», — завершил свое заявление нынешний глава НАТО.

Пятничная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в спор. Трамп вместе с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом подчеркнули, что украинское руководство должно сосредоточиться на дипломатии, чтобы положить конец «разрушению» своей страны, и что необходимо действовать идти навстречу по отношению к президенту России Владимиру Путину, чтобы договориться о мире.

Трамп заявил, что украинский президент «играет с Третьей мировой войной», а он и Вэнс назвали поведение Зеленского неуважительным и обвинили его в том, что он недостаточно благодарен за американскую помощь. После встречи Зеленский неоднократно поблагодарил американцев за помощь Украине. Он также выразил желание иметь «прочные отношения» с США.
Чехия США НАТО Украина война Россия
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