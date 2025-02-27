Генсек НАТО: Зеленский должен найти способ восстановить отношения с Трампом

Рютте выступил дважды после пятничной встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским. Он сказал ему, что должен уважать то, что Трамп сделал для Украины до сих пор.



«(Зеленский) должен найти способ восстановить отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом», — заявил он в интервью BBC. «Мы должны объединиться, США, Украина и Европа, чтобы обеспечить прочный мир на Украине», — добавил глава Североатлантического альянса.



Рютте напомнил, что во время первого президентства Трампа США одобрили продажу противотанкового ракетного комплекса Javelin, что позволило Украине защитить себя, когда Россия вторглась на ее территорию в 2022 году. Сам Трамп напомнил нам об этом во время встречи в Белом доме в пятницу.



«Мы действительно должны отдать должное Трампу», — завершил свое заявление нынешний глава НАТО.



Пятничная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в спор. Трамп вместе с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом подчеркнули, что украинское руководство должно сосредоточиться на дипломатии, чтобы положить конец «разрушению» своей страны, и что необходимо действовать идти навстречу по отношению к президенту России Владимиру Путину, чтобы договориться о мире.



Трамп заявил, что украинский президент «играет с Третьей мировой войной», а он и Вэнс назвали поведение Зеленского неуважительным и обвинили его в том, что он недостаточно благодарен за американскую помощь. После встречи Зеленский неоднократно поблагодарил американцев за помощь Украине. Он также выразил желание иметь «прочные отношения» с США.