«Мы поддерживаем Украину». Стармер приветствовал Зеленского в Лондоне

В воскресенье в Лондоне состоится саммит европейских лидеров, созванный британским премьер-министром Стармером. Политики обсудят текущую ситуацию вокруг Украины. Чешскую Республику на саммите будет представлять премьер-министр Чехии Петр Фиала. Саммиту предшествовала личная встреча президента Украины со Стармером в субботу.



«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал британский премьер-министр Стармер перед встречей с Зеленским. «Мы счастливы иметь таких партнеров и друзей», — цитирует Зеленского BBC.



«Надеюсь, вы слышали приветственные возгласы толпы у Даунинг-стрит», — сказал Зеленскому премьер-министр. «Это люди Соединенного Королевства, которые пришли выразить свою поддержку вам и Украине, а также нашу абсолютную решимость, непоколебимую решимость, добиваться вместе с вами в достижении прочного мира», — цитирует Стармера газета Guardian.



Президент Украины прилетел в Лондон после пятничного скандала в Белом доме. Об этом сообщает Sky News. После приземления Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым.



«Мы хотим мира. Именно поэтому я отправился в Соединенные Штаты и посетил президента Трампа. Соглашение о драгоценных металлах — это лишь первый шаг к гарантиям безопасности и приближению к миру», — напомнил Зеленский о первоначальной цели своего визита. Однако Зеленский отверг первый проект соглашения о минералах.



Но важнее, по его словам, гарантии безопасности, что Америка не потопит их. «Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины», — сказал он. «Никто не хочет мира больше, чем мы».



Затем он написал в сети X, что «благодарен» американцам за помощь и что он хочет только «крепких отношений» с США.



Он понимает, что миротворчество — единственный способ положить конец войне. Вчера это повторил и президент Дональд Трамп. Он отмечает, что, однако, важно объединить наши позиции и начать действовать. По его словам, война продолжается уже слишком долго, и у Украины больше нет достаточного количества оружия, чтобы оттеснить врага.



«Нам нужно, чтобы США твердо встали на сторону Украины. Русские убивают нас. Россия — враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и прочный мир. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров».



Как сообщает BBC, Зеленский также обратил свое внимание на президента России Владимира Путина. Он написал, что стремление США к диалогу с российским лидером вполне объяснимо: «США всегда говорили о «мире через силу». И вместе мы можем предпринять решительные действия против Путина».