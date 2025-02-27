Словакия не будет поддерживать Украину. Фицо отреагировал на встречу Зеленского с Трампом

Перед жаркой встречей в Овальном кабинете в пятницу Фицо опубликовал видео, которое он озаглавил так: «Семья Шимечека (лидер словацкой оппозиции Михал, прим. ред.) живет как Зеленский — он только берет и ничего не дает».



В субботу утром он добавил, что видео было сделано до встречи в Белом доме. «Поэтому на меня не повлияло художественное впечатление от встречи, которая всех восхитила», — написал он в Facebook, напомнив о своих ключевых позициях.



«Словацкая Республика не будет поддерживать Украину финансово или военным путем для продолжения войны. Если это сделают другие, мы будем это уважать», — таков первый пункт.



Словацкая Республика с оговорками относится к нереалистичной стратегии «мир через силу», которая служит лишь поводом для продолжения войны в Украине. Украина никогда не будет достаточно сильной, чтобы действовать с позиции военной силы, продолжил Фико.



Словакия, по его словам, хотела бы внести неизбежность немедленного прекращения огня в выводы предстоящего саммита ЕС (четверг 6 марта 2025 года), независимо от того, когда будет достигнуто окончательное мирное соглашение, что, по словам Фицо, отвергается как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и большим количеством стран-членов ЕС.



«Словацкая Республика просит, чтобы выводы включали четкую просьбу о возобновлении транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу», — подчеркнул словацкий премьер.



По словам Фицо, сложилась абсурдная ситуация, когда газ не поступает с востока на запад, а Украина ухудшает ситуацию в Европе, забирая европейский газ. «Это российский газ, за который она платит, тем самым финансируя военные нужды России. Невозможно обеспечить конкурентоспособность Европы, если не будут восстановлены поставки российского газа через Украину. Помощь, которую ЕС и Словацкая Республика оказывают Украине в различных формах, не может иметь форму билета в один конец», — сказал словацкий премьер-министр.



Фицо предупредил, что если на предстоящем саммите ЕС не будут соблюдены другие мнения, кроме продолжения войны, то Европейский совет, возможно, не сможет согласовать выводы по Украине в четверг. «Словацкая Республика уважает необходимость повышения обороноспособности Европы», — заключил Фико.



Премьер-министр Словакии и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивают на немедленном прекращении огня в Украине и начале мирных переговоров. Фико назвал Зеленского врагом Словакии после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Словакию в начале 2025 года.