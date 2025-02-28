Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова посетила Украину и передала помощь солдатам

«Украина ведет эту войну за нас, и наш моральный долг — продолжать поддерживать ее», — сказала Чернохова, добавив, что ее самое большое желание — чтобы список имен павших не увеличивался и чтобы нынешняя война закончилась как можно скорее.



Министр посетила несколько мест в Харьковской области, в том числе село Соколово, и напомнила, что 8 марта исполняется 82 года с тех пор, как независимая чехословацкая воинская часть впервые вмешалась в боевые действия на бывшем Восточном фронте. По ее словам, историки до сих пор находят редкие артефакты, связанные с боевым применением чехословацких солдат, спустя столько времени, и упомянула о недавнем обнаружении забытых оригинальных военных окопов, которые она посетила.



«Путем систематического поиска и сопоставления новых и старых карт и фотографий местным историкам удалось найти забытые оригинальные окопы наших солдат на самом северном участке этой битвы», — сказала министр.



Вместе с представителями Смыковского района и Соколовской ассоциации она почтила память павших воинов в Соколове, Тарановке и Смыкове. «В парке, где находится воинское захоронение и главный мемориал битвы 1943 года в Соколове, я также отдала дань уважения новому мемориалу, посвященному местным героям, которые погибли, защищая Украину от варварской агрессии России», — добавила она.



2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, в котором приняли участие более десяти европейских стран. Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) прилетел на саммит и заявил, что целью Украины должен быть справедливый мир, который продлится долго и который никто не сможет оспорить. По его словам, только военная поддержка Украины приведет к такому миру, который укрепит страну в нынешнем конфликте и в будущем.