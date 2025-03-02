Премьер Словакии угрожает заблокировать саммит ЕС, если его требования по газу не будут приняты
4 марта 2025
11:30
50
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) пригрозил заблокировать намеченный на четверг экстренный саммит Европейского союза, если государственные деятели не примут его требование призвать Киев возобновить транзит газа. На саммите должен быть рассмотрен вопрос об одобрении финансовой и военной помощи Украине.
Фицо ранее подчеркивал, что прекращение транзита российского газа через Украину вредит интересам Словакии и ЕС. Но он сказал, что транзит через Украину не обязательно связан с российским газом, а может включать, например, азербайджанский газ.
По его словам, в остальном словацкое правительство не возражает против укрепления обороноспособности Европейского союза (ЕС), что будет рассматриваться на саммите, и будет активно сотрудничать с европейскими странами в этом направлении.
На пресс-конференции в понедельник словацкий премьер-министр заявил, что необходимо реалистично смотреть на то, как развиваются отношения между США и Европой и насколько напряженными являются отношения в НАТО. «Вероятно, закладываются основы новой архитектуры безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Американского зонтика, к которому Европа привыкла за многие годы, вероятно, больше не будет», — отметил словацкий премьер-министр.
Словакия также хочет попросить исключения из пакта о росте и стабильности в связи с продолжающейся консолидацией государственных финансов. Фицо заявил, что стране, которая не так сильна по сравнению с другими государствами-членами ЕС, необходимо, чтобы некоторые вещи не учитывались в дефиците государственного долга. «Я буду выступать в этом духе на заседании Европейского союза в Брюсселе», — сказал он.
Фицо заявил, что существует фундаментальная разница между позицией словацкого правительства и большинства европейских стран относительно продолжения войны в Украине.
«Большинство стран — членов ЕС выступают за продолжение войны, Словакия — за мир. Была разработана стратегия: давайте добьемся мира с помощью силы. Европейский союз пытается сделать это уже три года, даже при участии Соединенных Штатов, а в результате Россия становится сильнее, а Украина — слабее», — утверждает Фицо.
Словакия, по словам Фицо, стоит на стороне немедленного прекращения огня, после чего должны последовать дальнейшие переговоры. «Словацкая Республика не будет поддерживать Украину ни в военном, ни в финансовом плане, если речь идет о продолжении войны», — заявил премьер.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
4 МАРТА 2025
529
21:00
3 МАРТА 2025
1022
19:30
3 МАРТА 2025
1118
18:00
3 МАРТА 2025
488
16:30
3 МАРТА 2025
741
15:00
3 МАРТА 2025
870
10:00
3 МАРТА 2025
435
08:00
3 МАРТА 2025
660
13:00
2 МАРТА 2025
1643
11:00
2 МАРТА 2025
1554