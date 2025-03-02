Фицо ранее подчеркивал, что прекращение транзита российского газа через Украину вредит интересам Словакии и ЕС. Но он сказал, что транзит через Украину не обязательно связан с российским газом, а может включать, например, азербайджанский газ.





По его словам, в остальном словацкое правительство не возражает против укрепления обороноспособности Европейского союза (ЕС), что будет рассматриваться на саммите, и будет активно сотрудничать с европейскими странами в этом направлении.





На пресс-конференции в понедельник словацкий премьер-министр заявил, что необходимо реалистично смотреть на то, как развиваются отношения между США и Европой и насколько напряженными являются отношения в НАТО. «Вероятно, закладываются основы новой архитектуры безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Американского зонтика, к которому Европа привыкла за многие годы, вероятно, больше не будет», — отметил словацкий премьер-министр.





Словакия также хочет попросить исключения из пакта о росте и стабильности в связи с продолжающейся консолидацией государственных финансов. Фицо заявил, что стране, которая не так сильна по сравнению с другими государствами-членами ЕС, необходимо, чтобы некоторые вещи не учитывались в дефиците государственного долга. «Я буду выступать в этом духе на заседании Европейского союза в Брюсселе», — сказал он.





Фицо заявил, что существует фундаментальная разница между позицией словацкого правительства и большинства европейских стран относительно продолжения войны в Украине.





«Большинство стран — членов ЕС выступают за продолжение войны, Словакия — за мир. Была разработана стратегия: давайте добьемся мира с помощью силы. Европейский союз пытается сделать это уже три года, даже при участии Соединенных Штатов, а в результате Россия становится сильнее, а Украина — слабее», — утверждает Фицо.





Словакия, по словам Фицо, стоит на стороне немедленного прекращения огня, после чего должны последовать дальнейшие переговоры. «Словацкая Республика не будет поддерживать Украину ни в военном, ни в финансовом плане, если речь идет о продолжении войны», — заявил премьер.