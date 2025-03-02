Зеленский заявил, что соглашение о прекращении войны еще очень далеко. Что ответил Трамп?
4 марта 2025
08:00
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Соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией все еще «очень, очень далеко», заявил президент Украины Владимир Зеленский агентству Associated Press. Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал заявлением, которое было опубликовано на следующий день. По его словам, это «худшее заявление» и США не будут долго терпеть подобное.
«Я думаю, что наши отношения (с США) продолжатся, потому что это больше, чем просто отношения», — также заявил Зеленский агентству AP, имея в виду поддержку Вашингтона в течение последних трех лет полномасштабного российского вторжения.
«Я считаю, что у Украины достаточно прочное партнерство с Соединенными Штатами Америки», — также заявил Зеленский перед тем, как покинуть саммит в Лондоне, куда он отправился после напряженной пятничной встречи с Трампом, которая завершилась преждевременно и безрезультатно из-за разногласий.
Трамп быстро и весьма раздраженно отреагировал на замечание Зеленского о том, что соглашение о прекращении войны еще далеко. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго его терпеть!» «Вот что я и сказал: этому парню не нужен мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth.
Он отметил, что европейские государства на встрече с Зеленским дали понять, что не могут заменить США.
Незадолго до этого президент США загадочно пообещал в социальных сетях «большую ночь». «Я скажу все как есть», — написал он. По данным The New York Times, в понедельник он назначил встречу с госсекретарем Марком Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также советниками по безопасности. По данным источника, знакомого с тематикой переговоров, среди прочего рассматривается вопрос о приостановке или полной отмене военной помощи Украине, в том числе согласованной во время администрации предшественника Трампа Джо Байдена.
«Я считаю, что у Украины достаточно прочное партнерство с Соединенными Штатами Америки», — также заявил Зеленский перед тем, как покинуть саммит в Лондоне, куда он отправился после напряженной пятничной встречи с Трампом, которая завершилась преждевременно и безрезультатно из-за разногласий.
Трамп быстро и весьма раздраженно отреагировал на замечание Зеленского о том, что соглашение о прекращении войны еще далеко. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго его терпеть!» «Вот что я и сказал: этому парню не нужен мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth.
Он отметил, что европейские государства на встрече с Зеленским дали понять, что не могут заменить США.
Незадолго до этого президент США загадочно пообещал в социальных сетях «большую ночь». «Я скажу все как есть», — написал он. По данным The New York Times, в понедельник он назначил встречу с госсекретарем Марком Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также советниками по безопасности. По данным источника, знакомого с тематикой переговоров, среди прочего рассматривается вопрос о приостановке или полной отмене военной помощи Украине, в том числе согласованной во время администрации предшественника Трампа Джо Байдена.
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