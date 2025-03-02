ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что соглашение о прекращении войны еще очень далеко. Что ответил Трамп?

Новости 420on
4 марта 2025
08:00
682
Соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией все еще «очень, очень далеко», заявил президент Украины Владимир Зеленский агентству Associated Press. Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал заявлением, которое было опубликовано на следующий день. По его словам, это «худшее заявление» и США не будут долго терпеть подобное.
«Я думаю, что наши отношения (с США) продолжатся, потому что это больше, чем просто отношения», — также заявил Зеленский агентству AP, имея в виду поддержку Вашингтона в течение последних трех лет полномасштабного российского вторжения.

«Я считаю, что у Украины достаточно прочное партнерство с Соединенными Штатами Америки», — также заявил Зеленский перед тем, как покинуть саммит в Лондоне, куда он отправился после напряженной пятничной встречи с Трампом, которая завершилась преждевременно и безрезультатно из-за разногласий.

Трамп быстро и весьма раздраженно отреагировал на замечание Зеленского о том, что соглашение о прекращении войны еще далеко. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго его терпеть!» «Вот что я и сказал: этому парню не нужен мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth.

Он отметил, что европейские государства на встрече с Зеленским дали понять, что не могут заменить США. 

Незадолго до этого президент США загадочно пообещал в социальных сетях «большую ночь». «Я скажу все как есть», — написал он. По данным The New York Times, в понедельник он назначил встречу с госсекретарем Марком Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также советниками по безопасности. По данным источника, знакомого с тематикой переговоров, среди прочего рассматривается вопрос о приостановке или полной отмене военной помощи Украине, в том числе согласованной во время администрации предшественника Трампа Джо Байдена.
Чехия США Украина война президент
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
4 МАРТА 2025
50
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ УГРОЖАЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ САММИТ ЕС, ЕСЛИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАЗУ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ
09:00
4 МАРТА 2025
529
ПОЛИТИКА
ТРАМП ПРИКАЗАЛ ПРИОСТАНОВИТЬ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
21:00
3 МАРТА 2025
1022
ОБЩЕСТВО
ПЬЯНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ УДИРАЛ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И УПАЛ В КЮВЕТ
19:30
3 МАРТА 2025
1119
ОБЩЕСТВО
ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА
18:00
3 МАРТА 2025
488
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ТЕПЛАЯ И СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗ ДОЖДЕЙ
16:30
3 МАРТА 2025
741
ЭКОНОМИКА
ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО? ВЕРНУТЬ НАЛОГОВУЮ ПЕРЕПЛАТУ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
15:00
3 МАРТА 2025
870
ОБЩЕСТВО
«ПРОЩАЙТЕ, ПРАВА!» СБОЙ ETESTY СОРВАЛ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
14:30
3 МАРТА 2025
1098
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: В НЕМЕЦКОМ МАНГЕЙМЕ АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЛСЯ В ТОЛПУ ЛЮДЕЙ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И 25 РАНЕНЫ
14:00
3 МАРТА 2025
1366
ПОЛИТИКА
РОССИЯ РАЗОСЛАЛА ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ. ОРБАН НЕ ПОЛУЧИЛ ЕГО, А ФИЦО ПРИЕДЕТ
13:00
3 МАРТА 2025
1179
ОБЩЕСТВО
ФОНД КЕЛЛНЕРА ОТЗЫВАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА 500 МЛН КРОН ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ. ДЕНЬГИ БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОНКОЦЕНТРА
10:00
3 МАРТА 2025
435
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ МНОГО КУРИТЬ, ПРИЧИНА — ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
09:00
3 МАРТА 2025
886
ОБЩЕСТВО
КАК НА БАЗАРЕ. КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЧЕХ ТОРГУЕТСЯ С МОБИЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ЦЕНУ ЗА ТАРИФ
08:00
3 МАРТА 2025
660
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ЧЕХИИ ЯНА ЧЕРНОХОВА ПОСЕТИЛА УКРАИНУ И ПЕРЕДАЛА ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ
13:00
2 МАРТА 2025
1643
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ. ФИЦО ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНСКОГО С ТРАМПОМ
11:00
2 МАРТА 2025
1554
ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКИ И ЧЕШСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ? ЗАБУДЬТЕ О СОГЛАСИИ