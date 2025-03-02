Зеленский заявил, что соглашение о прекращении войны еще очень далеко. Что ответил Трамп?

«Я думаю, что наши отношения (с США) продолжатся, потому что это больше, чем просто отношения», — также заявил Зеленский агентству AP, имея в виду поддержку Вашингтона в течение последних трех лет полномасштабного российского вторжения.



«Я считаю, что у Украины достаточно прочное партнерство с Соединенными Штатами Америки», — также заявил Зеленский перед тем, как покинуть саммит в Лондоне, куда он отправился после напряженной пятничной встречи с Трампом, которая завершилась преждевременно и безрезультатно из-за разногласий.



Трамп быстро и весьма раздраженно отреагировал на замечание Зеленского о том, что соглашение о прекращении войны еще далеко. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго его терпеть!» «Вот что я и сказал: этому парню не нужен мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth.



Он отметил, что европейские государства на встрече с Зеленским дали понять, что не могут заменить США.



Незадолго до этого президент США загадочно пообещал в социальных сетях «большую ночь». «Я скажу все как есть», — написал он. По данным The New York Times, в понедельник он назначил встречу с госсекретарем Марком Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также советниками по безопасности. По данным источника, знакомого с тематикой переговоров, среди прочего рассматривается вопрос о приостановке или полной отмене военной помощи Украине, в том числе согласованной во время администрации предшественника Трампа Джо Байдена.