Трамп приказал приостановить военную помощь Украине

Трамп решил временно прекратить всю военную поддержку, направляемую в Украину, после пятничного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда Белый дом отменил ожидаемое подписание сделки по разработке Соединенными Штатами полезных ископаемых Украины.





Руководство Украины должно убедить Трампа в том, что оно хочет вести мирные переговоры, чтобы возобновить поставки оружия, сообщают СМИ.





Таким образом, Трамп усилил давление, желая заставить захваченную страну заключить мир, не оказывая при этом давления на агрессора. Кроме того, администрация Трампа готовит план по восстановлению отношений с Москвой и отмене санкций против Кремля, сообщает Guardian.





США являются самым значительным поставщиком оружия и другой военной техники в страну, которая уже более трех лет сопротивляется российскому вторжению. С момента вступления в должность в январе Трамп стремится как можно быстрее прекратить конфликт, но он не желает предоставлять Украине гарантии безопасности, которых требует Зеленский, и отказывается называть Россию агрессором.





Он значительно более критичен к украинскому президенту, чем к российскому лидеру Владимиру Путину, обвиняя его в том, что тот не стремится к прекращению войны и недостаточно благодарен за американскую поддержку, по словам Трампа. Зеленский неоднократно публично благодарил ее в последние дни; он также говорит, что хочет вести мирные переговоры, но это должно гарантировать безопасность Украины от Путина.



По данным СМИ, Трамп приказал прекратить поставки оружия, которые в настоящее время направляются в Украину или должны быть туда отправлены. Это касается оборудования, которое Джо Байден уже согласился предоставить Украине. Сам Трамп за время своего пребывания у власти не оказывал Украине никакой военной помощи. Распоряжение должен выполнить министр обороны Пит Хегсет.





«Это не полное прекращение помощи, это сокращение», — цитирует Fox News неназванный источник. По мнению американских чиновников, Зеленский может убедить Трампа в том, что он серьезно настроен на мирные переговоры, что может разблокировать помощь.





«Президент дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и оцениваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — сказал источник в Белом доме о решении Трампа.