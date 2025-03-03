Глава ЕК обнародовала план перевооружения Европы
4 марта 2025
15:00
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения Европы», состоящий из пяти пунктов. План включает в себя предложение ослабить бюджетные правила ЕС, чтобы позволить странам-членам увеличить инвестиции в оборону, не подвергаясь штрафам за чрезмерный дефицит бюджета.
«Это момент Европы, и мы должны отреагировать соответствующим образом», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, Европа готова к «массовому» увеличению расходов на оборону.
Первый пункт ее плана призывает европейские страны увеличить государственное финансирование оборонного сектора. Если государства-члены увеличат расходы на оборону на 1,5 процента от ВВП, это может принести около 650 миллиардов евро за четыре года, отмечает Sky News.
Второй пункт предусматривает создание механизма ЕС, предоставляющего странам-членам кредиты в размере до 150 миллиардов евро на оборонные инвестиции. Третий пункт предусматривает использование средств из бюджета ЕС, а четвертый и пятый — привлечение частного капитала через Европейский инвестиционный банк или инициативу Союза сбережений и инвестиций ЕС.
Фон дер Ляйен уже призывала к значительному увеличению вооружений в Европе на саммите в Лондоне в выходные, в котором также принял участие президент Украины Владимир Зеленский после неудачной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Европе срочно нужно вооружиться, и государства-члены должны иметь финансовое пространство для увеличения расходов на оборону», — заявила фон дер Ляйен в Лондоне. Она добавила, что европейцы должны работать над тем, чтобы «превратить Украину в стального дикобраза, который будет несъедобен для потенциальных захватчиков». Она сделала эти замечания на саммите до того, как американские СМИ сообщили во вторник вечером, что США приостанавливают дальнейшую военную помощь Украине, которая уже третий год сопротивляется тотальному российскому вторжению.
Первый пункт ее плана призывает европейские страны увеличить государственное финансирование оборонного сектора. Если государства-члены увеличат расходы на оборону на 1,5 процента от ВВП, это может принести около 650 миллиардов евро за четыре года, отмечает Sky News.
Второй пункт предусматривает создание механизма ЕС, предоставляющего странам-членам кредиты в размере до 150 миллиардов евро на оборонные инвестиции. Третий пункт предусматривает использование средств из бюджета ЕС, а четвертый и пятый — привлечение частного капитала через Европейский инвестиционный банк или инициативу Союза сбережений и инвестиций ЕС.
Фон дер Ляйен уже призывала к значительному увеличению вооружений в Европе на саммите в Лондоне в выходные, в котором также принял участие президент Украины Владимир Зеленский после неудачной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Европе срочно нужно вооружиться, и государства-члены должны иметь финансовое пространство для увеличения расходов на оборону», — заявила фон дер Ляйен в Лондоне. Она добавила, что европейцы должны работать над тем, чтобы «превратить Украину в стального дикобраза, который будет несъедобен для потенциальных захватчиков». Она сделала эти замечания на саммите до того, как американские СМИ сообщили во вторник вечером, что США приостанавливают дальнейшую военную помощь Украине, которая уже третий год сопротивляется тотальному российскому вторжению.
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