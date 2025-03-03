Французская ядерная карта сохраняет свою актуальность, считает чешский дипломат

Мировая политика еще не переживала столь бурных времен, как те, что стали апогеем выходных. После беспрецедентной перепалки в пятницу между Владимиром Зеленским и руководством США в Белом доме, в воскресенье в Лондоне состоялась встреча лидеров преимущественно европейских стран, намеренных помочь Украине.



Репортаж из Белого дома застал Стромшикову врасплох: «В пятницу наступил кризис. Я не думаю, что нам нужно бояться называть это так, потому что я действительно не помню такого за 26 лет работы в дипломатии. Это было не очень красивое зрелище».



Она признала, что Кремль, должно быть, доволен: «Тем, что произошло в пятницу, Запад проигрывает, демонстрируя свою непоследовательность. Когда мы действуем в унисон, мы сильнее против наших противников и врагов. И это действительно то, что провалилось в пятницу. Тем не менее, я думаю, нет никаких сомнений в том, что трансатлантическое сообщество способно выдержать больше, чем одну очень неудачную встречу в Овальном кабинете».



По ее словам, кривая развития уже начала поворачиваться: «Встреча коалиции ответственных государств, выражаясь термином нашего премьер-министра, была созвана на воскресенье британским премьер-министром Киром Стармером, и они смогли включить в свои обсуждения возможные последствия пятничной конфронтации. Ситуация там уже выглядит гораздо лучше».



Тревожные заявления США

Однако Стромшикова осознает изменения в американских заявлениях, когда Дональд Трамп говорит о том, что Владимир Зеленский ведет мир к третьей мировой войне: «На начальном этапе после прихода Дональда Трампа можно было найти много положительных моментов в том, как он разумно консультировался с европейскими лидерами, включая нашего премьер-министра. Он спросил, как он оценивает ситуацию в Украине. Затем состоялся прямой телефонный разговор с Путиным, в ходе которого мы не знаем, что именно было сказано. Затем состоялась встреча в Эр-Рияде, на которой была прорвана дипломатическая блокада против Российской Федерации как агрессора. С тех пор произошли довольно тревожные вещи».



«Первым заметным случаем было несогласие Америки (в ООН) с остальным западным миром по мирной резолюции по Украине, которая включала в себя определение России как агрессора. Америке это не понравилось настолько, что она проголосовала против резолюции. Мы должны задаться вопросом, с чем связан этот сдвиг. Если американское ухо становится более открытым для российских псевдоаргументов и дезинформации, это нехорошо», — сказала дипломат.



Актуальность «ядерной карты» Франции

Руководитель также прокомментировала неоднократные заявления президента Эммануэля Макрона, который заявил, что французский ядерный щит мог бы защитить Европу. «Это интересное измерение, которое он привнес в дискуссию. В течение долгого времени я переживаю, когда вижу, что России удается массированно шантажировать нас тем, что она является ядерным государством. Внести эту французскую карту в дискуссию я считаю уместным. Почему мы должны сидеть здесь и говорить, что ядерные державы Россия и Соединенные Штаты должны разобраться между собой. В Европейском союзе проживает полмиллиарда человек, у него солидная экономическая и оборонная мощь. Почему бы французам не прийти и не сказать — у нас здесь есть ядерное оружие».



США должны позитивно оценивать действия Европы

Стромшикова считает, что Белый дом должен положительно отреагировать на европейскую инициативу: «Я верю, что они задумаются над этим, потому что то, что происходит сейчас, — это то, о чем они просят нас уже некоторое время. В воскресенье я действительно почувствовала, что Европа встала на ноги. Было совершенно ясно, что наша обороноспособность нуждается в финансовом и ресурсном вливании, чтобы мы могли и укрепить собственную обороноспособность, и продолжать поддерживать Украину, что необходимо».



Она не уточнила, как будет выглядеть участие Европы и европейских стран в наблюдении за прекращением огня: «Сегодня вечером я лечу в Лондон на последующую встречу политических директоров в том же составе, что и вчерашнее приглашение премьер-министрам, так что, думаю, мы узнаем больше. Я считаю, что любое решение для Украины потребует большего участия европейских стран, которые готовы участвовать в обеспечении длительного, устойчивого и, насколько это возможно, справедливого прекращения огня, а затем мирного урегулирования».



Она отметила, что премьер-министр Петр Фиала сделал аналогичные комментарии.