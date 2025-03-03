Трамп правильно сказал Зеленскому. Он играет с Третьей мировой войной, считает Бабиш

«Трамп справедливо предупредил президента Зеленского, что он играет с Третьей мировой войной», — заявил Бабиш во вторник в нижней палате парламента. Именно это Трамп сказал Зеленскому в пятницу, за несколько мгновений до того, как встреча, на которой должна была быть подписана ключевая сделка по минеральным ресурсам, закончилась преждевременно.



«Вместо того чтобы попытаться установить мир, Европа, похоже, приняла войну как новую норму, как будто она решила сражаться до последнего украинского солдата. Как будто ей все равно, сколько еще жизней будет потеряно, сколько еще поколений будет искалечено и какие последствия эта война принесет всему континенту. Вместо того чтобы добиваться прекращения огня, мы слышим все более громкие призывы из многих европейских столиц посылать все больше и больше оружия. Вместо дипломатии открыто говорят о возможности ввода войск и дальнейшего затягивания конфликта, который, по мнению некоторых, не должен закончиться вообще, пока Россия не будет побеждена», — сказал Бабиш.



«Приоритетом должен быть мир», — добавил председатель ANO, который давно говорит о необходимости мирного, то есть дипломатического, решения войны в Украине и выступает против предоставления оружия обороняющейся стране.



Встреча Трампа и Зеленского состоялась на прошлой неделе в Овальном кабинете Белого дома. Целью встречи было подписание так называемой «минеральной сделки», которая гарантировала бы Соединенным Штатам прибыль от добычи полезных ископаемых в Украине. Но вместо того чтобы подписать соглашение, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились на Зеленского с критикой, после чего встреча была досрочно прекращена.



После этого европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому и пообещали продолжить военную помощь Украине. С другой стороны, в понедельник Трамп объявил о прекращении американской военной помощи пострадавшей стране. По его словам, чтобы возобновить поставки, лидеры Украины должны убедить его в том, что они хотят вести мирные переговоры.