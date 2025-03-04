На прошлой неделе госсекретарь США Марк Рубио не нашел времени для главы европейской дипломатии Кайи Каллас, хотя она уже приезжала в США на встречу с ним, а визит президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 28 февраля, потерпел полное фиаско. Вместо того чтобы вести мирные переговоры, Трамп выгнал его из Белого дома, а позже даже приостановил военную помощь пострадавшему государству. Тем временем британский премьер-министр Кир Стармер взял инициативу в свои руки, созвав в воскресенье 2 марта в Лондоне встречу европейских лидеров и главы НАТО.



Впрочем, чешские политики, которые ранее с восторгом выступали от имени республиканца Дональда Трампа, не собираются отступать от своих позиций, даже несмотря на то, что нынешний глава Белого дома постепенно превращается в политика, который идет полностью против европейских интересов и хочет ввести, например, 25-процентный тариф на импорт товаров из Евросоюза.



Андрей Бабиш

Движение ANO, например, раньше несомненно вдохновлялось Дональдом Трампом, и не только благодаря красным предвыборным кепкам. «Это потрясающе, это гигантская победа и большой сюрприз... Я очень счастлив», — заявил председатель ANO Андрей Бабиш в интервью сразу после переизбрания Трампа в Белый дом, и он пока не собирается менять свой подход.



«Дональд Трамп пронесся как ураган, все политики должны брать с него пример, как быстро он выполняет то, что обещал людям перед выборами. Он поставил Америку на первое место, а мы поставили на первое место Чехию и чешских граждан», — сказал Бабиш в пятницу агентству новостей, оценивая более чем месячное правление Трампа.



«Мы, например, по-разному относимся к вооружениям, и нам достаточно 2% ВВП. Трамп уже говорил о 25-процентных тарифах до выборов. Европа должна воспринимать это как призыв к действию, но ей нужно что-то делать, а не просто сидеть в кабинетах и ждать, что произойдет», — предупредил Бабиш.



По его словам, Трамп — это бизнесмен, который ждет выгодной для него сделки. «Тогда он согласится на нее. Однако по другую сторону стола должен быть бизнесмен, который сделает предложение, выгодное для Европы», — отметил председатель ANO.



Карел Гавличек

«Мы не те, кто обожает Дональда Трампа. Мы выступаем за его избрание, потому что убеждены, что он гораздо лучше, чем прогрессисты, которые довели бы все до ручки», — сказал недавно в интервью Карел Гавличек, второй человек в ANO и один из возможных кандидатов на пост премьер-министра.



По словам Гавличека, тот факт, что движение ANO скопировало красные кепки, символ предвыборной кампании Трампа, четыре года назад, был не признаком политической гармонии, а чисто маркетинговым вопросом. «Красная кепка не означает, что мы отождествляем себя с Трампом. Некоторые люди носят футболки, другие — шапки», — отметил Гавличек.



По словам эксперта, движение ANO, в частности, находится в сложном положении. «Примерно половине его сторонников нравится Трамп, другой половине — нет», — сказал эксперт по политическому маркетингу Карел Коминек. Но в зависимости от ситуации это может измениться, и поддержка правителя Белого дома может возрасти и в Чехии.



«Это может произойти, например, если Дональд Трамп одержит неожиданную победу, которой мы не ожидали. Тогда все больше людей снова начнут его поддерживать», — добавляет эксперт.



Томио Окамура

Среди тех, кто не отказывается от протрамповской позиции, — лидер SPD Томио Окамура. Даже он не скрывал своей радости по поводу его избрания, когда 6 ноября прошлого года в интервью ČTK сказал, что при администрации Джо Байдена риск глобального конфликта увеличился.



«Я очень рад, что Дональд Трамп выполняет свое обещание и начал переговоры о прекращении войны в Украине. Мы хотим мира, потому что, помимо прочего, украинские беженцы вернутся домой, а энергия станет дешевле», — заявил Окамура 28 февраля.



Однако лидер SPD с сомнением относится к тому, что Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором. «Зеленский был избран на выборах, поэтому он не может быть диктатором, как и президент России Владимир Путин, за выборами которого следили международные наблюдатели», — добавил Окамура.



Тем не менее международные наблюдатели заявили, что выборы в России — это классический пример недемократического театра, не имеющего ничего общего с законностью. «В стране введена цензура, царят репрессии, а некоторые представители оппозиции находятся за решеткой. Так что эти выборы несвободны и недемократичны с самого начала», — прокомментировал, например, переизбрание Путина в марте прошлого года активист Григорий Мельконьянц, который на тот момент уже полгода находился в заключении за сотрудничество с так называемой нежелательной организацией.



«Выборы должны быть демократическими, честными и конкурентными, а в России этого не произошло. Это был обман от начала и до конца», — подчеркнул в эфире чешского телевидения Майкл Романцов, политический географ с факультета социальных наук Карлова университета.



Ян Заградил

Даже сравнение Зеленского с диктатором, о котором президент США впоследствии забыл, не остановило другого чешского трамписта и бывшего многолетнего депутата Европарламента Яна Заградила (ODS), который, как и Бабиш, видит возможность в упомянутых усилиях нынешней администрации США по введению 25-процентных тарифов на европейские товары.



«Что касается тарифов, то здесь есть возможность для переговоров и их снижения, в том числе и со стороны ЕС. Более того, это импульс для нас не ориентировать наш экспорт только на евро-американский рынок, а открыть маршруты в Азию», — объясняет Захрадил, который также хвалит Трампа за то, что он встряхнул жесткую систему внутри страны и за рубежом. «Это уже было необходимо», — отмечает бывший евродепутат, указывая, в частности, на опрос общественного мнения, показывающий, что президент США пользуется поддержкой населения страны.



Петр Мацинка

По мнению Петра Мацинки, председателя Motoristé sobě, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать болезненной новостью не для всей Чехии, а только для двух ее граждан или, возможно, для их окружения.



«Я имею в виду нашего президента Петра Паевла, премьер-министра Петра Фиалу и других государственных политиков, которые слишком много вложили в поддержку проигравшего в Америке лагеря, а перед выборами, наоборот, расчеловечили самого Дональда Трампа. Теперь только Филип Турек, чешский евродепутат, имеет тесные связи с новой администрацией США», — говорит Мацинка.



Обязанности лягут на всех

Однако политолог Лукаш Валеш из Западночешского университета возражает Мацинке. «25-процентные тарифы, если они будут утверждены, затронут всех в Европе, включая ярых сторонников Трампа, таких как премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо», — напоминает Валеш.



Но он также признает, что радикальных тарифов может и не быть, переговоры могут отсрочить их принятие. Впрочем, если они действительно будут введены, это будет трудно объяснить сторонникам Трампа.



«Какая-то форма отрезвления, скорее всего, произойдет, просто сторонники Трампа также придерживаются его по ряду причин, от которых они вряд ли откажутся», — сказал политолог.



А вот американист Лукаш Клваня считает, что поддержка Дональда Трампа была довольно проблематичной на протяжении нескольких лет. «С европейской точки зрения, это абсурд. Трамп не понимает, что такое альянсы, и систематически подрывает НАТО и Европейский союз. В свой первый срок он не знал, как это сделать, и вокруг него было много людей, которые мешали ему это сделать, но сегодня это уже не так. Сейчас он фактически ослабляет Европу», — отмечает Клваня.