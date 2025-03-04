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SZPI: Рестораны жарят на сгоревшем масле меньше, чем раньше, но все равно много

Новости и статьи
5 марта 2025
18:00
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Использование сгоревшего масла в ресторанах снижается, но очень медленно. Во время прошлогодних проверок инспекторы оценили каждый 10-й образец как непригодный, а в каждом 12-м проверенном ресторане была обнаружена проблема. Таким образом, несмотря на постепенное улучшение ситуации, ее нельзя назвать удовлетворительной.
Если в предыдущие годы примерно 17% проб были признаны несоответствующими требованиям, то в прошлом году эта доля сократилась до 10%. 

Инспекторы проверили состояние масел и жарочного оборудования в 206 предприятиях общественного питания и исследовали 228 проб масла для жарки. 22 образца были признаны слишком пережаренными, а в двух случаях степень термического разложения масел была очень высокой, более чем в три раза превышая предельное значение недопустимой степени термического разложения. 

Инспекторы сначала проводят сенсорную оценку, оценивая запах, вкус, цвет и наличие образовавшихся остатков. Кроме того, они определяют содержание так называемых полярных соединений, а отобранные образцы анализируют в лаборатории на содержание полимерных триацилглицеринов. Также проверялось соблюдение гигиенических требований к фритюрницам, что является обязательным условием для того, чтобы жареная пища была безопасной и качественной. В восьми случаях рестораны не соответствовали требованиям, а в одном случае фритюрница не имела рабочего термостата.

Все рестораны должны были устранить обнаруженные недостатки, а инспекция возбудила административное дело о наложении штрафов. Учитывая неудовлетворительную ситуацию, инспекция продолжит свои проверки в этом году.
еда Санитарная инспекция Торговая инспекция
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