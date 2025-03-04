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Опрос: Более половины чехов не согласны с прекращением поставок оружия в Украину

Новости и статьи
6 марта 2025
14:15
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Более половины чехов не согласны с приостановкой военной помощи США Украине, о которой, по данным СМИ, распорядился президент Дональд Трамп. Треть чехов поддерживает это решение. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией NMS Market Research.
Согласно опросу, поддержка главы украинского государства в Чехии подскочила на 11 п. п. после размолвки Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу. Теперь его поддерживают 43% респондентов.

51,8% респондентов не согласны с прекращением военной поддержки США, а 34,4% — согласны. Менее 14% затруднились ответить.

Против прекращения военных поставок чаще выступают молодые люди и избиратели правящих партий. В возрастной группе 18–24 лет неодобрение выразили около 60% респондентов, среди избирателей партии Spolu — около 71%, а среди избирателей STAN — более 75%. В отличие от этого, большинство избирателей ANO поддерживают решение Трампа — 55%.

В ходе опроса также выяснялось, как изменилась поддержка двух лидеров после пятничной размолвки в Белом доме. «После размолвки мы наблюдаем скачок доверия к президенту Украины Зеленскому. Общая поддержка Дональда Трампа осталась прежней», — говорит аналитик NMS Market Research Тереза Фридрихова.

28% чехов доверяют Трампу, что на 1 п. п. больше по сравнению с предыдущим месяцем. Зеленскому особенно доверяют избиратели правящих партий и жители Праги. Трампу больше всего симпатизируют избиратели партий Stačilo! и SPD, а также более половины сторонников партии Motoristé.

Онлайн-опрос проводился 4–5 марта среди 1 049 взрослых респондентов.
Чехия политика США Украина
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