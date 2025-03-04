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Фиала опасается, что лидеры ЕС не найдут сегодня консенсуса по поддержке Украины

Новости 420on
6 марта 2025
12:40
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По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), на сегодняшней экстренной встрече лидеров ЕС консенсус по поддержке Украины вряд ли будет таким же сильным, как и на предыдущих саммитах. Перед отъездом в Брюссель он сказал журналистам, что это следствие позиции Словакии и Венгрии. Если ЕС не согласится поддержать Украину, то тем более важно будет найти единство для укрепления собственной обороны и безопасности, сказал Фиала.
Саммит проходит в то время, когда продолжение поставок американского оружия Киеву или форма возможных мирных переговоров с Россией остаются в подвешенном состоянии. На встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Также на стол лидеров ляжет предложение Европейской комиссии о том, чтобы ЕС предоставил странам-членам кредиты на закупку военного оборудования из совместного займа в размере 150 миллиардов евро (3,8 триллиона крон). Однако страны-члены также не едины во мнении относительно дальнейшего совместного заимствования, и дипломаты ожидают, что саммит приведет к первоначальным дебатам по этому вопросу, а не к конкретным выводам.

Премьер-министр заявил, что в то время, когда Европа стоит перед историческим испытанием, необходимо стремиться сохранить трансатлантические связи и продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами. Это абсолютно необходимо для Европы, сказал он. Учитывая нежелание Словакии и Венгрии, он также отметил важность сотрудничества со странами, не входящими в ЕС, такими как Великобритания, Норвегия и Канада, которые приняли участие в воскресной встрече, организованной Лондоном.

«Консенсус по поддержке Украины будет, мягко говоря, не таким сильным, как на предыдущих саммитах, что делает встречи стран, которые осознают свою ответственность за свою безопасность, еще более важными», — сказал Фиала, добавив, что встреч в устоявшихся форматах недостаточно. Он отметил реальную роль Франции и Великобритании. «Международный порядок меняется, и нужны другие форматы, что ни в коем случае не ослабляет ЕС. Нам нужна скорость, нам нужны действия. Вот почему коалиция желающих абсолютно необходима», — сказал он, имея в виду участников воскресной встречи.

Председатель Европейского совета и глава саммита ЕС Антониу Кошта созвал встречу, которую СМИ называют кризисной, в связи с активностью президента США Дональда Трампа, который в последние недели стал очень жестким по отношению к Зеленскому и, по мнению многих европейских политиков, перенимает риторику российского лидера Владимира Путина. После размолвки с Зеленским Трамп приостановил военную помощь Киеву, дальнейшая судьба которой, по мнению Вашингтона, зависит от готовности Зеленского согласиться на переговоры под руководством США. Глава Белого дома также настаивает на том, чтобы европейские страны пополнили свои вооруженные силы и взяли на себя ответственность за свою безопасность, в которую США не собираются вмешиваться, как это было раньше. Но единогласное согласие по выводам саммита будет затруднено, говорят источники в ЕС, поскольку Венгрия и Словакия угрожают наложить на них вето. Будапешт хочет включить в выводы дружественные России формулировки, а Братислава — упомянуть о возобновлении транзита российского газа через Украину.
Чехия Евросоюз саммит Украина США финансовая помощь
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