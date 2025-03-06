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Чешские политики резко высказались в адрес Маска за его идею выхода из НАТО

Новости 420on
10 марта 2025
08:00
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Идея «правой руки» президента США Дональда Трампа Элона Маска о том, что Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, не нашла понимания у чешских политиков. Некоторые из них без колебаний прокомментировали ее довольно резкими словами.
Павел Жачек, эксперт по безопасности ODS и член парламента, отреагировал на идею, которую миллиардер разместил в своей сети X, заявив, что американцам нет смысла платить за безопасность Европы.

«На этот раз я буду очень краток: только полный идиот может хотеть выйти из НАТО в нынешней ситуации с безопасностью», — сказал он о посте Маска.

По словам заместителя спикера Палаты депутатов Яна Бартосека, нас должно волновать, кто и как принимает решения в отношении Соединенных Штатов.

«Самой могущественной страной в мире управляет человек, которого никто не выбирал, который давно принимает наркотики», — сказал Бартосек, ссылаясь на официальную роль Маска в команде президента Дональда Трампа и на его употребление кетамина, в чем он сам признавался в прошлом.

Министр по делам Европы Мартин Дворак сказал, что старается не оценивать такие «неистовые крики» сразу после того, как их услышал. «Часто, прежде чем я успеваю сформировать мнение, говорится нечто совершенно противоположное», — пояснил он.

Он отметил, что в целом считает рассуждения об ослаблении или разрушении НАТО очень опрометчивыми и опасными для чешской, европейской и глобальной безопасности. «Но Кремль, конечно, рад это слышать», — добавил он.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) отказалась реагировать на идеи Маска. "Я политик, и меня интересует мнение политиков, а не их советников", — написала она.

С другой стороны, Маркета Пекарова-Адамова, глава нижней палаты и председатель TOP 09, считает, что к заявлениям Маска следует относиться серьезно. «Хотя и не обязательно буквально», — сказала она в интервью Novinky.

По ее словам, это лишь подтверждает правильность решения нынешнего чешского правительства планомерно увеличивать расходы на оборону страны. «Тот, кто критикует увеличение оборонного бюджета, крайне безответственен и играет с безопасностью наших граждан», — добавила она.

Марек Женишек, министр науки, исследований и инноваций TOP 09, также считает, что инвестиции в оборону, исследования и укрепление безопасности имеют решающее значение. Он также отмечает, что в то время, когда из США с периодичностью в несколько минут поступает противоречивая информация, Чешская Республика должна искать безопасность прежде всего в Европе.

«Защитный зонтик, включающий Украину, ускорение производства вооружений — все это логичные шаги», — говорит он. «Те, кто ставит под сомнение необходимость расходов на оборону, хотят превратить нас в российскую губернию», — добавил он.

В ответ на изменения в международной политике чешское правительство в среду приняло решение о постепенном увеличении расходов на оборону на 0,2 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно до 2030 года.

Заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек заявил, что для него НАТО является основой глобальной безопасности и не стоит играть с ее ослаблением.

«Нет другой платформы, которая могла бы его заменить. Она важна как для Европы, так и для Соединенных Штатов. Лидеры всех стран НАТО должны сделать все возможное, чтобы сохранить его. Правительства меняются, но альянс существует с 1949 года, он создал уникальную инфраструктуру, и хотя мы можем не со всем соглашаться, сегодня он незаменим». Риторика Маска может быть основана на попытке добиться большего участия европейских стран, через несколько дней он может говорить по-другому«, — отметил он.
НАТО США Чехия
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