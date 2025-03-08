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Чешские СМИ: «Закрой рот, мелкий человечек», — прикрикнул Маск на Сикорского

Новости и статьи
10 марта 2025
18:00
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Американский бизнесмен и советник президента Дональда Трампа резко обрушился в интернете на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В сети он набросился на него, чтобы тот замолчал, и назвал его «мелким человечком».

Эти слова были частью перепалки, возникшей между двумя мужчинами из-за навигационной системы Starlink. Маск дал понять, что если он отключит систему для Украины, то весь фронт рухнет.

Говоря «мелкий человечек», Маск, конечно, не имел в виду рост Сикорского, ведь при росте 1,81 метра министр иностранных дел Польши — отнюдь не коротышка.

Маск не угрожал напрямую закрыть Starlink для Украины, но упомянул о такой возможности, сказав, что «Starlink — это опора украинской армии» и «весь фронт рухнет, если я его отключу».

«Независимо от этических норм, когда кто-то угрожает жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других», — сказал Сикорский.

Госсекретарь США Марко Рубио присоединился к дискуссии, добавив, что без Starlink Украина давно бы проиграла войну, а поляки должны сказать спасибо, потому что без этой системы русские сейчас были бы на границе с Польшей.

«Спасибо, Марко, за подтверждение того, что храбрые украинские солдаты могут полагаться на жизненно важный интернет-сервис, совместно предоставляемый США и Польшей. Вместе Европа и Соединенные Штаты могут помочь Украине достичь справедливого мира».

Сикорский напомнил, что Польша платит 50 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда крон) в год.

Маск ответил, что Польша оплачивает лишь небольшую часть расходов. Именно в этот момент он использовал уничижительное выражение.
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