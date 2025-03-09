С Вашингтоном или без него. Поддержка Украины будет продолжаться, заявил президент Чехии

Приоритетом является продолжение работы в тесном союзе с Соединенными Штатами и поддержание трансатлантических связей. С другой стороны, мы должны быть готовы к сценарию, при котором Европа или часть Европы будет вынуждена полагаться только на себя. Об этом заявил президент Петр Павел после встречи высших конституционных чиновников в Пражском Граде в понедельник.



По словам главы государства, Чехия готова интенсивно сотрудничать со странами, которые думают аналогично или схожим образом, чтобы сохранить свою обороноспособность. Учитывая изменения в позиции США по ряду важных вопросов, Павел заявил, что необходимо уделять гораздо больше внимания собственным возможностям Чехии, а также возможностям Европейского союза и Европы.



Павел созвал встречу с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09), главой Сената Милошем Выстрчилом (ODS), министрами иностранных дел и обороны Яном Липавским и Яной Черночовой (ODS) из-за беспрецедентно быстрого и динамичного развития внешней политики и ситуации с безопасностью не только в Европе, но и в мире.



Внеочередная встреча конституционных чиновников в понедельник состоялась в контексте приостановки американской помощи оружием Украине после недавнего разрыва в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На экстренной встрече в Брюсселе в прошлый четверг лидеры ЕС согласились с тем, что Евросоюз должен быстро найти средства для укрепления собственной обороны и безопасности. Но они не смогли прийти к единодушному мнению относительно дальнейшей поддержки Украины, которая подвергается нападению со стороны России. Подписи под документом поставили 26 государств, против выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



«Мы сталкиваемся с быстрым развитием событий как во внешней политике, так и в ситуации с безопасностью, и все мы воспринимаем множество противоречивых заявлений, которые еще несколько недель назад казались бы невозможными, шокирующими, а теперь стали реальностью. Мы должны реагировать на такие фундаментальные изменения», — сказал Павел.



Павел назвал важным постепенное увеличение расходов на оборону, которое должно привести к созданию современной, боеспособной и готовой к бою армии, которая станет эффективной частью системы коллективной обороны. По его словам, необходимо, чтобы все общество было готово обеспечить оборону страны. Чешская Республика будет в безопасности только в том случае, если у нее будут профессионально функционирующие силы безопасности, но в то же время каждый будет воспринимать безопасность и оборону как задачу.



Чешская Республика продолжит поддерживать мирные усилия в Украине, но такие, которые не вознаграждают агрессора и учитывают, что Украина подверглась нападению«, — сказал Павел. «В наших непосредственных интересах безопасности — установление мира, как можно более справедливого для Украины. По этой причине наша поддержка Украины будет продолжаться, как на двусторонней основе, так и совместно с государствами, которые все еще поддерживают Украину», — добавил он.



Фиала планирует встретиться с представителями оппозиции



На пресс-конференции в понедельник премьер-министр также сообщил, что планирует встретиться с лидерами всех парламентских партий. По его словам, он рассматривает запланированную на четверг встречу по вопросам безопасности и увеличения расходов на оборону как попытку достичь политического консенсуса. Встреча создаст пространство для разговора о том, почему рост расходов на оборону важен, что забота о безопасности и обороне важна, даже если после выборов произойдет смена правительства.



«Я понимаю решение о постепенном увеличении оборонного бюджета до 3 процентов ВВП как политическую ответственность правительства, мы должны и обязаны принять такое решение, и я думаю, все понимают, что ситуация развивается настолько драматично, что даже это послание общественности и нашим союзникам является правильным и важным. Важно поговорить с оппозицией о том, почему это важно. Забота о безопасности и обороне — наша общая задача», — сказал Петр Фиала по итогам встречи.