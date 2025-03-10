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Трамп: я получил от России позитивные новости о прекращении огня

Новости 420on
12 марта 2025
20:10
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Президент США Дональд Трамп объявил, что его люди направляются в Россию. Он сказал это в преддверии встречи с премьер-министром Ирландии Мишеалем Мартином в среду. Сообщается, что Трамп уже получил положительные новости о прекращении огня в Украине. Он пригрозил «непреодолимыми» санкциями, если Россия не согласится на прекращение огня.
«Надеюсь, мы сможем достичь с Россией соглашения о прекращении огня. Если нам удастся это сделать, думаю, мы на 80% приблизимся к прекращению этой ужасной кровавой бойни», — сказал Трамп о поездке своих представителей в Москву, не назвав их имен. Ранее сообщалось, что среди них будет его специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Трамп также заявил, что уже получил положительные сообщения о прекращении огня в Украине, сообщает BBC. «Но хорошие новости ничего не значат. Это очень серьезная ситуация», — добавил президент США.

Если Россия решит продолжить боевые действия, Трамп пообещал Кремлю «сокрушительное» наказание. 

«Есть вещи, которые вы можете сделать, но которые будут неприятны в финансовом смысле. Я могу сделать кое-что в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу установить мир», — сказал Трамп.

В своих последующих ответах на вопросы журналистов он упомянул, что «территория» является частью переговоров между США и Россией. Он также похвалился тем, что ему якобы удалось заставить президента Украины Владимира Зеленского тоже «захотеть» мира. «У меня был человек, который явно не хотел мира. Теперь он согласился на мир», — сказал Трамп.
США президент Россия Украина война
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