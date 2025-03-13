Липавский: Я подхожу к заявлениям российского диктатора с осторожностью

Путин отметил, что существует ряд вопросов, например, как контролировать прекращение огня на линии фронта. Глава Кремля поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за его усилия по прекращению войны, которую Россия ведет против Украины.



Затем Трамп заявил AFP, что если Москва отвергнет предложение США о 30-дневном прекращении огня в боях между Россией и Украиной, это станет разочарованием для всего мира.



«Я подхожу к заявлениям российского диктатора очень осторожно. До сих пор он не отступил ни от одного требования», — говорится в заявлении Липавского. «Не будем забывать, что в начале вторжения он потребовал от НАТО прекратить размещение оружия в странах-членах, вступивших в организацию после 1997 года».



По словам главы дипломатии, причиной войны является российский империализм, поэтому любое прекращение огня должно быть подкреплено гарантиями безопасности для Украины. «Для Чехии это абсолютно экзистенциальный интерес», — добавил Липавский.