Липавский: Я подхожу к заявлениям российского диктатора с осторожностью
14 марта 2025
16:30
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К заявлениям российского диктатора я отношусь очень осторожно, заявил вчера министр иностранных дел Ян Липавский на авиабазе Организации Североатлантического договора (НАТО) в Кефлавике (Исландия). По его словам, президент России Владимир Путин до сих пор не отступил ни от одного требования. Путин заявил сегодня, как сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, что Россия согласна с предложениями по прекращению боевых действий в Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и решению причин кризиса.
Путин отметил, что существует ряд вопросов, например, как контролировать прекращение огня на линии фронта. Глава Кремля поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за его усилия по прекращению войны, которую Россия ведет против Украины.
Затем Трамп заявил AFP, что если Москва отвергнет предложение США о 30-дневном прекращении огня в боях между Россией и Украиной, это станет разочарованием для всего мира.
«Я подхожу к заявлениям российского диктатора очень осторожно. До сих пор он не отступил ни от одного требования», — говорится в заявлении Липавского. «Не будем забывать, что в начале вторжения он потребовал от НАТО прекратить размещение оружия в странах-членах, вступивших в организацию после 1997 года».
По словам главы дипломатии, причиной войны является российский империализм, поэтому любое прекращение огня должно быть подкреплено гарантиями безопасности для Украины. «Для Чехии это абсолютно экзистенциальный интерес», — добавил Липавский.
Затем Трамп заявил AFP, что если Москва отвергнет предложение США о 30-дневном прекращении огня в боях между Россией и Украиной, это станет разочарованием для всего мира.
«Я подхожу к заявлениям российского диктатора очень осторожно. До сих пор он не отступил ни от одного требования», — говорится в заявлении Липавского. «Не будем забывать, что в начале вторжения он потребовал от НАТО прекратить размещение оружия в странах-членах, вступивших в организацию после 1997 года».
По словам главы дипломатии, причиной войны является российский империализм, поэтому любое прекращение огня должно быть подкреплено гарантиями безопасности для Украины. «Для Чехии это абсолютно экзистенциальный интерес», — добавил Липавский.
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