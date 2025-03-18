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Уиткофф: Переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в воскресенье

Новости и статьи
20 марта 2025
08:00
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Переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в воскресенье в Джидде, Саудовская Аравия. Делегация США провела переговоры с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии в последние недели. Американскую группу в Джидде возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, при этом не сообщается, с кем именно делегация будет встречаться.
Во вторник президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в результате которого было выдвинуто предложение о прекращении атак двух противоборствующих сторон на энергетическую инфраструктуру. Режим «прекращения» должен был распространяться на «энергетику и инфраструктуру в целом».

После телефонного разговора Кремль сообщил, что Путин согласился остановить атаки на 30 дней. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение США о прекращении, но спустя несколько часов Зеленский написал в социальной сети Telegram, что российские военные за ночь направили на территорию Украины более 40 беспилотников, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и с тех пор страна сопротивляется с помощью Запада.
США Россия Украина война
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