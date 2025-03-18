Уиткофф: Переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в воскресенье

Во вторник президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в результате которого было выдвинуто предложение о прекращении атак двух противоборствующих сторон на энергетическую инфраструктуру. Режим «прекращения» должен был распространяться на «энергетику и инфраструктуру в целом».



После телефонного разговора Кремль сообщил, что Путин согласился остановить атаки на 30 дней. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение США о прекращении, но спустя несколько часов Зеленский написал в социальной сети Telegram, что российские военные за ночь направили на территорию Украины более 40 беспилотников, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре.



Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и с тех пор страна сопротивляется с помощью Запада.