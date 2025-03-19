Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу
21 марта 2025
10:00
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В четверг президент Чехии Петр Павел посетил украинский город Одессу. Он провел переговоры с вице-премьер-министром, министром по вопросам реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой и представителями украинских городов о ситуации на поле боя и послевоенном восстановлении.
Чешский президент также встретился с представителями Одессы, Херсона и Николаева. Они обсудили ситуацию на поле боя, а также то, как может выглядеть восстановление страны и какой вклад может внести Чешская Республика, сообщили в канцелярии президента.
До визита в Одессу президент находился в Кишиневе (Молдова). По его словам, он приехал туда, «чтобы поддержать президента Майю Санду и всю Молдову на пути к Европейскому союзу, который уже давно является приоритетом для Чешской Республики». Павел отметил, что Чехия заинтересована в стабильности Молдовы.
Павел посетил Украину вскоре после своей инаугурации в 2023 году вместе с тогдашним президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил восточный украинский город Днепр. Зеленский посетил Прагу с официальным визитом в июле 2023 года.
Российские войска вторглись в Украину более трех лет назад. Недавно Соединенные Штаты предложили 30-дневное общее прекращение огня в боевых действиях между Россией и Украиной, на что Киев согласился. Но президент России Владимир Путин не согласился на требование президента США Дональда Трампа о скорейшем прекращении огня.
Все, что глава Белого дома получил от Путина на этой неделе, — это обещание приостановить атаки на энергетические объекты. Зеленский поддержал такой тип частичного прекращения огня. Однако в то же время обе страны продолжают сообщать об авиаударах друг друга.
До визита в Одессу президент находился в Кишиневе (Молдова). По его словам, он приехал туда, «чтобы поддержать президента Майю Санду и всю Молдову на пути к Европейскому союзу, который уже давно является приоритетом для Чешской Республики». Павел отметил, что Чехия заинтересована в стабильности Молдовы.
Павел посетил Украину вскоре после своей инаугурации в 2023 году вместе с тогдашним президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил восточный украинский город Днепр. Зеленский посетил Прагу с официальным визитом в июле 2023 года.
Российские войска вторглись в Украину более трех лет назад. Недавно Соединенные Штаты предложили 30-дневное общее прекращение огня в боевых действиях между Россией и Украиной, на что Киев согласился. Но президент России Владимир Путин не согласился на требование президента США Дональда Трампа о скорейшем прекращении огня.
Все, что глава Белого дома получил от Путина на этой неделе, — это обещание приостановить атаки на энергетические объекты. Зеленский поддержал такой тип частичного прекращения огня. Однако в то же время обе страны продолжают сообщать об авиаударах друг друга.
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