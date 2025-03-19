ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу

Новости 420on
21 марта 2025
10:00
471
В четверг президент Чехии Петр Павел посетил украинский город Одессу. Он провел переговоры с вице-премьер-министром, министром по вопросам реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой и представителями украинских городов о ситуации на поле боя и послевоенном восстановлении.
Чешский президент также встретился с представителями Одессы, Херсона и Николаева. Они обсудили ситуацию на поле боя, а также то, как может выглядеть восстановление страны и какой вклад может внести Чешская Республика, сообщили в канцелярии президента.

До визита в Одессу президент находился в Кишиневе (Молдова). По его словам, он приехал туда, «чтобы поддержать президента Майю Санду и всю Молдову на пути к Европейскому союзу, который уже давно является приоритетом для Чешской Республики». Павел отметил, что Чехия заинтересована в стабильности Молдовы.

Павел посетил Украину вскоре после своей инаугурации в 2023 году вместе с тогдашним президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил восточный украинский город Днепр. Зеленский посетил Прагу с официальным визитом в июле 2023 года.

Российские войска вторглись в Украину более трех лет назад. Недавно Соединенные Штаты предложили 30-дневное общее прекращение огня в боевых действиях между Россией и Украиной, на что Киев согласился. Но президент России Владимир Путин не согласился на требование президента США Дональда Трампа о скорейшем прекращении огня.

Все, что глава Белого дома получил от Путина на этой неделе, — это обещание приостановить атаки на энергетические объекты. Зеленский поддержал такой тип частичного прекращения огня. Однако в то же время обе страны продолжают сообщать об авиаударах друг друга.
Чехия президент Украина война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
21 МАРТА 2025
266
ОБЩЕСТВО
В ЛОНДОНСКОМ АЭРОПОРТУ ХИТРОУ БУДЕТ ОТМЕНЕНО НЕ МЕНЕЕ 1 350 РЕЙСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАЖСКИЕ
09:00
21 МАРТА 2025
340
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЙ О БОМБЕ ЭВАКУИРОВАЛИ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И СМИХОВСКИЙ ВОКЗАЛ
08:00
21 МАРТА 2025
558
ОБЩЕСТВО
ТУБЕРКУЛЕЗ В ПРАГЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ В ОСНОВНОМ ИНОСТРАНЦЫ И АЛКОГОЛИКИ
22:00
20 МАРТА 2025
444
ОБЩЕСТВО
ДО ДЕСЯТОЙ ЧАСТИ ЧЕХОВ СТАРШЕ 15 ЛЕТ ЧРЕЗМЕРНО УПОТРЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЬ
21:00
20 МАРТА 2025
821
ОБЩЕСТВО
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕХИИ НЕРЕАЛЬНО, СЧИТАЕТ МИНИСТР ОБОРОНЫ
19:30
20 МАРТА 2025
734
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ПРОИЗВЕЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ МЕНЬШЕ ВСЕГО СТАЛИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
15:00
20 МАРТА 2025
3866
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ — НА 20-М МЕСТЕ В СПИСКЕ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАН МИРА
11:30
20 МАРТА 2025
713
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИН В ЧЕХИИ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
10:00
20 МАРТА 2025
685
ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ УЖЕ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ НЕ ПОСТУПАЕТ В ЧЕХИЮ
09:00
20 МАРТА 2025
585
ОБЩЕСТВО
НА ЛЫЖНОМ КУРОРТЕ В ЧЕХИИ ПРИШЛОСЬ ЗАКРЫТЬ ОДНУ ИЗ ТРАСС ИЗ-ЗА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ
08:00
20 МАРТА 2025
622
ПОЛИТИКА
УИТКОФФ: ПЕРЕГОВОРЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В УКРАИНЕ НАЧНУТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
22:00
19 МАРТА 2025
625
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПАДАЮТ В ОТВЕТ НА МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ
20:30
19 МАРТА 2025
1376
ПОЛИТИКА
ТРАМП ПРОИГРАЛ, ПУТИН ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕТ. ЧЕШСКИЕ ПОЛИТИКИ ОЦЕНИЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТОВ
15:00
19 МАРТА 2025
895
ОБЩЕСТВО
«ЗАКОН НА НАШЕЙ СТОРОНЕ». РАДИО СВОБОДА ПОДАЛО В СУД НА АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14:00
19 МАРТА 2025
329
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 2,7 ПРОЦЕНТА