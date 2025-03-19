Павел: Массированные атаки не отражают намерений России всерьез прекратить огонь

Павел сказал, что получил лишь первоначальную информацию о том, что это была самая крупная атака на Одессу на сегодняшний день и что использовалась «несколько иная тактика воздушного нападения».



Президент отметил, что давление на российскую сторону с целью заставить ее изменить подход к мирным переговорам, вероятно, должно быть значительно усилено. «Судя по тому, что мы видим и слышим, пока что у российской стороны, похоже, нет желания заключать какие-либо соглашения о прекращении огня. Вероятно, необходимо будет оказать давление, о котором говорил президент США (Дональд Трамп), которое должно быть достаточно чувствительным, чтобы Россия на него отреагировала», — сказал он.



Сегодня Павел посетил киевскую больницу «Охматдет», которую Москва атаковала в июле прошлого года. По словам президента, Россия игнорирует международное право и, по сути, совершает военные преступления, атакуя не только медицинские учреждения, но и, например, машины скорой помощи. «Из того, что мне довелось услышать и что окончательно задокументировано и также передано в Гаагу, таких случаев были сотни», — заявил он.



Павел считает необходимым помогать особенно тем, кто в этом больше всего нуждается, то есть людям в больницах. «Если кто-то нападает на людей, которые беззащитны и находятся на лечении, это убедительное доказательство варварства, у меня нет другого слова».



Президент также ознакомился с проектом «Ковчег I», в рамках которого Чешская Республика участвует в защите украинского культурного наследия, в частности, в сохранении и реставрации письменных экземпляров — книг и рукописей. «Культурное наследие — это не только символика, но и основа любой нации. Если мы не сможем сохранить то, что украинцы считают источником своей идентичности, то они потеряют часть ее», — сказал Павел.



В Киеве президент также возложил цветы к памятнику чехословацким героям на Софийской площади и посетил Софийский собор.