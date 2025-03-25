Украинский солдат предупреждает чехов: это может произойти и здесь

Запорожские солдаты Богдан и Роман — братья. Оба получили высшее образование. Богдан руководил кадровым агентством, подыскивая менеджеров, торговых представителей и рабочих для компаний. Роман был бизнесменом, продавал компьютерное оборудование, предлагал готовые IT-решения. Война для них длится уже почти три года. Оба предупреждают о российской агрессии.



«Я мог бы жить беззаботно. Я зарабатывал достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью на несколько поколений вперед. Я также был консультантом западных компаний, подбирая им квалифицированных сотрудников на руководящие должности. Но все изменилось с приходом войны. Я не мог молча стоять в стороне или убегать», — говорит человек, чье лицо изменила война.



Чехи и Европа предупреждены против России

По его собственным словам, у него стало не только больше морщин, но и больше душевной боли. Чешских граждан и всю Европу он предостерегает от России. Всем он желает извлечь урок из того, как быстротечны свобода и безопасность.



«Гитлера можно было остановить в 1939 году. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить наше будущее. Чехи, вы умные люди. Вы помогаете нам, и мы с братом очень ценим это. Но помните, Путин просто так не остановится. То, что мы переживаем в Украине, можете пережить и вы, если его не остановить», — считает он.



Его брат Роман хотел бы вернуться домой к своей семье, но он считает, что война будет продолжаться еще долго. «Сильные мира сего говорят о нас, они думают, что все будет решено. Трамп нас продаст, Путин предпочтет построить прибыльный бизнес на наших страданиях. Но мы не должны этого допустить. Он не закончит с Украиной, а переведет дух и пойдет дальше. Я думаю, он снова попытается сделать это в Прибалтике. Ему нужно преподать жесткий, жесткий урок, иначе он не остановится. Россия — не партнер никому. Ошибочно думать иначе», — говорит он.



Оба воюют в основном в Запорожье. Город Гуляйполе, где они действуют, практически стерт с лица земли. То, что раньше было очень оживленным районом, где проживали десятки тысяч людей, теперь лежит в руинах. В здании, где Богдан передал свое послание чехам, раньше находился краеведческий музей. От него остались лишь руины.



«Здесь живет меньше 300 человек. Почти каждый день кто-то из них умирает. Но они стары, у них никого нет. Те, кто мог, ушли на войну. Но большинство было убито или тяжело ранено. Например, ребят из группы Махно — так называют партизан из этого района — уже нет в живых. Они все молодые, полные сил. Мы не сдаемся. Мы боремся. Надеюсь, мы делаем что-то для вашего будущего», — эмоционально говорит Богдан.



На протяжении всего интервью звучит артиллерийский и пулеметный огонь. На город и его окрестности падают полутонные бомбы. И это несмотря на обещание президента России Путина прекратить атаки на инфраструктуру.



«Кто ему поверит. Мы, конечно, не верим. Но Белый дом, вероятно, верит, или они занимаются бизнесом. Может, кто-то проснется и поймет, что такое Россия на самом деле», — желает запорожский боец.