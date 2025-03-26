Мерц обсуждает миграционный альянс с соседями, включая Чехию
28 марта 2025
18:00
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Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц ведет переговоры с лидерами соседних стран, в том числе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, о сдерживании миграции. По словам Мерца, он хочет договориться с Чехией, Польшей, Австрией, Швейцарией и Францией о совместном подходе к отклонению въезда для мигрантов на границах.
В Германии консервативный союз Мерца CDU/CSU и социал-демократы (SPD) ведут переговоры о создании правящей коалиции после февральских выборов. Первый этап переговоров завершился в понедельник, а предварительное коалиционное соглашение будет разработано в течение недели. Сегодня днем высшие руководители партий, включая председателя CDU Мерца и глав SPD Заскию Эскен и Ларса Клингбайля, должны приступить к обсуждению оставшихся спорных вопросов.
Партии, входящие в возможное следующее правительство, до сих пор не смогли договориться по некоторым вопросам, связанным с миграцией, которые играли важную роль перед выборами. Согласно договоренности, достигнутой в ходе предварительных переговоров, мигрантам, желающим получить убежище, в будущем должно быть отказано на границах Германии. Но эта процедура должна быть согласована с соседними странами, в том числе с Чехией, говорится в соглашении. Однако впоследствии CDU/CSU и SPD не смогли договориться о том, следует ли информировать соседей только об отказе во въезде мигрантам, как того хотят консерваторы, или же необходимо также их согласие.
Мерц начал проводить «секретные переговоры» с лидерами важнейших соседних стран: в том числе с премьер-министром Чехии Фиалой. Цель встречи — создать «миграционный альянс» и договориться о порядке действий по приему мигрантов на границах Германии. Мерц надеется преодолеть сопротивление SPD, достигнув соглашения с соседями, и таким образом успешно завершить коалиционные переговоры по миграционному вопросу.
Миграция также стала предметом обсуждения во время недавней встречи с министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном в Берлине. После встречи Ракушан заявил, что Чехия считает возможным достижение соглашения с Германией по ее плану отказа от мигрантов на границе. Он не исключил, что немецкая мера может запустить эффект домино в Европе.
Партии, входящие в возможное следующее правительство, до сих пор не смогли договориться по некоторым вопросам, связанным с миграцией, которые играли важную роль перед выборами. Согласно договоренности, достигнутой в ходе предварительных переговоров, мигрантам, желающим получить убежище, в будущем должно быть отказано на границах Германии. Но эта процедура должна быть согласована с соседними странами, в том числе с Чехией, говорится в соглашении. Однако впоследствии CDU/CSU и SPD не смогли договориться о том, следует ли информировать соседей только об отказе во въезде мигрантам, как того хотят консерваторы, или же необходимо также их согласие.
Мерц начал проводить «секретные переговоры» с лидерами важнейших соседних стран: в том числе с премьер-министром Чехии Фиалой. Цель встречи — создать «миграционный альянс» и договориться о порядке действий по приему мигрантов на границах Германии. Мерц надеется преодолеть сопротивление SPD, достигнув соглашения с соседями, и таким образом успешно завершить коалиционные переговоры по миграционному вопросу.
Миграция также стала предметом обсуждения во время недавней встречи с министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном в Берлине. После встречи Ракушан заявил, что Чехия считает возможным достижение соглашения с Германией по ее плану отказа от мигрантов на границе. Он не исключил, что немецкая мера может запустить эффект домино в Европе.
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