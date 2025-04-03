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Глава МИД Чехии скептически относится к переговорам с Россией о прекращении огня

Новости 420on
5 апреля 2025
13:00
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский скептически относится к подходу России к переговорам о прекращении огня. Россия не смогла соблюсти даже самые элементарные и простые вещи, например, прекратить огонь по энергетическим целям, сказал Липавский чешским журналистам по окончании двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил сегодня утром в Брюсселе, что Россия должна быстро ответить Соединенным Штатам на их предложение о прекращении огня в Украине. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что президент России Владимир Путин мог бы согласиться на прекращение огня прямо сейчас, но он продолжает бомбить Украину.

По словам Липавского, критика двух министров не должна вызывать удивления, поскольку она в большей или меньшей степени отражает и мнение Чехии. Я говорю: «Хорошо, давайте посмотрим, к чему приведут эти переговоры, но мое доверие к подходу российской стороны действительно очень сдержанное», — сказал Липавский. В ходе дискуссии министров не были названы конкретные даты, к которым Россия должна дать ответ. По словам чешского министра, Соединенные Штаты, которые ведут переговоры, должны сами определить, как они хотят к этому подойти.

По словам Липавского, Чехия будет стремиться заверить Украину в том, что она находится на пути к Североатлантическому альянсу. «Потому что долгосрочная перспектива — это правильно», — сказал он. По его словам, не следует заключать мирное соглашение, которое ограничило бы суверенитет Украины в принятии решения о том, хочет ли она быть в международной организации, такой как НАТО.

«С другой стороны, давайте будем практичными, и если мы видим, что, возможно, сейчас не так много воли или, возможно, ее нет, давайте скорее искать способы помочь Украине практически», — сказал он. Но в то же время, добавил он, необходимо не закрывать дверь для этого варианта.

По словам Липавского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха говорил с партнерами по Организации Североатлантического договора, в частности, о российских атаках на энергетическую инфраструктуру. Он также поблагодарил за помощь, которую Украина получает от НАТО.

Новые обязательства не обсуждались, но некоторые страны объявили об увеличении различных видов помощи в рамках министерской встречи, отметил чешский министр. «Вчера (в четверг) я смог объявить, что удалось найти ресурсы для чешской инициативы по боеприпасам, чтобы мы могли поставлять боеприпасы до сентября, что является значительным прогрессом», — сказал Липавский.

По его словам, дополнительное финансирование для чешской инициативы по боеприпасам было получено от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Таким образом, поставки артиллерийских боеприпасов могут продолжаться до сентября. «Так что на этот год мы еще не закончили, но еще несколько недель назад таких обещаний не было», — отметил он. Он поблагодарил партнеров, которые нашли средства в своих национальных бюджетах.
Чехия Россия Украина
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