Сын Трампа прибывает в Чехию. Он также посетит Румынию в предвыборный период

Дональд Трамп-младший объедет несколько стран Восточной Европы, в том числе Чехию, сообщают Axios и Politico. Подробности его поездки пока неизвестны. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк заявил, что Чернинскому дворцу известно о путешествии, но оно носит частный характер.



«Поездки частных лиц — это личное дело. Иногда, когда высокопоставленный государственный деятель приезжает сюда с визитом, например, на отдых, он просит полицию о защите, тогда мы узнаем об этом и, возможно, как-то координируем. Однако в данном случае у нас пока нет никаких признаков того, что это что-то иное, чем просто путешествие. Он не чиновник, не член администрации», — сказал представитель Дрейка.





Дональд Трамп-младший близок к Чехии благодаря своей матери Иване Трамп, урожденной Зельничковой, которая родилась в Злине и эмигрировала в 1970-х годах. В детстве Трамп-младший несколько раз гостил в Чехии у своих бабушки и дедушки и до сих пор говорит по-чешски.



Пока неясно, когда он прибудет. Визит на родину его матери является частью маршрута по Восточной Европе, которая, как ожидается, будет включать Венгрию, Сербию, Словакию и Румынию. По сообщениям СМИ, в Румынии он должен появиться 28 апреля, за несколько дней до первого тура президентских выборов, который должен состояться 4 мая.



Ожидается, что там Трамп-младший выразит поддержку Калину Джорджеску, который неожиданно победил в первом туре президентских выборов в ноябре прошлого года. Однако перед самым вторым туром конституционный суд аннулировал его результаты, основываясь на рассекреченных документах спецслужб, свидетельствующих о вмешательстве России в выборы.



Решение суда раскритиковали политики из ультраправых и популистских партий в Европе, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс и миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск.