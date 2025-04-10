ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

15 стран хотят отправить военных в Украину после заключения мирового соглашения

Новости 420on
12 апреля 2025
09:00
820
Около 15 стран хотят отправить войска в Украину в составе коалиции желающих наблюдать за мирным соглашением. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, но отмечая, что без американцев, которые пока не дали коалиции зеленый свет, этого не произойдет.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер придумали коалицию желающих в начале марта. С тех пор к ним присоединились около 20 стран, которые хотят участвовать в мирном соглашении, когда оно будет заключено.

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что 15 из них, включая Великобританию и Францию, готовы отправить войска в Украину. Кроме них, в операции также хотят принять участие Канада и Австралия. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) в конце марта заявил, что вопрос об отправке чешских войск не рассматривается.

По данным агентства, министры обороны стран коалиции встретятся в четверг, чтобы обсудить, нуждается ли эта группа в поддержке США. Это связано с тем, что США еще не дали зеленый свет на размещение миротворцев в Украине 

Стармер, однако, говорит о том, что коалиция желающих будет работать лишь в том случае, если ее поддержат Соединенные Штаты, поскольку только их участие действительно удержит Россию от нового нападения. Однако им не обязательно отправлять свои войска; по словам британского премьер-министра, достаточно будет задействовать свои военно-воздушные силы и предложить воспользоваться услугами своих разведывательных служб. Президент США, однако, противится таким обязательствам, но никогда не отвергал их категорически.

Коалиция предлагает свои «услуги» только в случае заключения мира. Главным сдерживающим фактором против очередного российского нападения должна стать вооруженная украинская армия. Затем европейские войска должны обеспечить защиту важнейших объектов национальной инфраструктуры, портов и городов, которые не находятся вблизи линии фронта.

Россия, однако, отвергает любое развертывание западных войск, рассматривая это как эскалацию, которая может привести к третьей мировой войне. Напротив, она предлагает, чтобы «нейтральные страны» наблюдали за миром. В частности, они назвали Китай, который, конечно же, является самым большим сторонником России в ее войне с Украиной.
Чехия Украина война
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
12 АПРЕЛЯ 2025
178
ОБЩЕСТВО
РЕВОЛЮЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ: АВТОНОМНЫЙ ПОЕЗД ВЫХОДИТ НА МАРШРУТ В ЧЕХИИ
11:00
12 АПРЕЛЯ 2025
247
ОБЩЕСТВО
КАЖДЫЙ 7-Й ЧЕХ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ. СТРАХОВАНИЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РАСХОДОВ
22:00
11 АПРЕЛЯ 2025
1808
ОБЩЕСТВО
ЗАСТОЯВШИЕСЯ НА ШТРАФНОЙ СТОЯНКЕ АВТОМОБИЛИ ПРАГА ПЕРЕДАСТ НА НУЖДЫ ВСУ
21:00
11 АПРЕЛЯ 2025
566
ЭКОНОМИКА
СТАВКИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ВЫШЕ, ЧЕМ ДО КОВИДА, СЧИТАЕТ ГЛАВА ЧНБ МИХЛ
18:00
11 АПРЕЛЯ 2025
2375
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ЧЕХИИ СНОВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ГОСУДАРСТВУ ОНИ ПРИНОСЯТ ДЕНЬГИ
16:30
11 АПРЕЛЯ 2025
1092
ПОЛИТИКА
СЫН ТРАМПА ПРИБЫВАЕТ В ЧЕХИЮ. ОН ТАКЖЕ ПОСЕТИТ РУМЫНИЮ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД
15:00
11 АПРЕЛЯ 2025
16809
ОБЩЕСТВО
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ И НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ НЕВОЗМОЖНО
12:00
11 АПРЕЛЯ 2025
1348
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ЛЮДЕЙ САМИХ ЗАПОЛНЯТЬ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
10:00
11 АПРЕЛЯ 2025
1830
ОБЩЕСТВО
ШТРАФ ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД В ПРАГЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 2 500 КРОН
08:00
11 АПРЕЛЯ 2025
907
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ОЖИДАЕТ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ В ДУКОВАНЫ ДО КОНЦА КВАРТАЛА
22:00
10 АПРЕЛЯ 2025
1514
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НЕ СПЕШАТ ВСТУПАТЬ В БРАК. СВАДЕБ ДАЖЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВО ВРЕМЯ КОВИДА
19:30
10 АПРЕЛЯ 2025
7498
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД ОТ ХОЛОДА К ТЕПЛУ
18:00
10 АПРЕЛЯ 2025
5227
ОБЩЕСТВО
ПАДЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ ТАКОЕ ЖЕ СИЛЬНОЕ, КАК В 1990-Е ГОДЫ
15:00
10 АПРЕЛЯ 2025
2384
ОБЩЕСТВО
ПРИШЛИ, ЗАКРАСИЛИ, ИСЧЕЗЛИ — НАЛЕТ ВАНДАЛОВ НА ПРАЖСКОЕ МЕТРО ПОПАЛ НА ВИДЕО
14:00
10 АПРЕЛЯ 2025
545
ЭКОНОМИКА
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В МАРТЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 2,7%