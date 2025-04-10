15 стран хотят отправить военных в Украину после заключения мирового соглашения
12 апреля 2025
09:00
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Около 15 стран хотят отправить войска в Украину в составе коалиции желающих наблюдать за мирным соглашением. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, но отмечая, что без американцев, которые пока не дали коалиции зеленый свет, этого не произойдет.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер придумали коалицию желающих в начале марта. С тех пор к ним присоединились около 20 стран, которые хотят участвовать в мирном соглашении, когда оно будет заключено.
Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что 15 из них, включая Великобританию и Францию, готовы отправить войска в Украину. Кроме них, в операции также хотят принять участие Канада и Австралия. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) в конце марта заявил, что вопрос об отправке чешских войск не рассматривается.
По данным агентства, министры обороны стран коалиции встретятся в четверг, чтобы обсудить, нуждается ли эта группа в поддержке США. Это связано с тем, что США еще не дали зеленый свет на размещение миротворцев в Украине
Стармер, однако, говорит о том, что коалиция желающих будет работать лишь в том случае, если ее поддержат Соединенные Штаты, поскольку только их участие действительно удержит Россию от нового нападения. Однако им не обязательно отправлять свои войска; по словам британского премьер-министра, достаточно будет задействовать свои военно-воздушные силы и предложить воспользоваться услугами своих разведывательных служб. Президент США, однако, противится таким обязательствам, но никогда не отвергал их категорически.
Коалиция предлагает свои «услуги» только в случае заключения мира. Главным сдерживающим фактором против очередного российского нападения должна стать вооруженная украинская армия. Затем европейские войска должны обеспечить защиту важнейших объектов национальной инфраструктуры, портов и городов, которые не находятся вблизи линии фронта.
Россия, однако, отвергает любое развертывание западных войск, рассматривая это как эскалацию, которая может привести к третьей мировой войне. Напротив, она предлагает, чтобы «нейтральные страны» наблюдали за миром. В частности, они назвали Китай, который, конечно же, является самым большим сторонником России в ее войне с Украиной.
Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что 15 из них, включая Великобританию и Францию, готовы отправить войска в Украину. Кроме них, в операции также хотят принять участие Канада и Австралия. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) в конце марта заявил, что вопрос об отправке чешских войск не рассматривается.
По данным агентства, министры обороны стран коалиции встретятся в четверг, чтобы обсудить, нуждается ли эта группа в поддержке США. Это связано с тем, что США еще не дали зеленый свет на размещение миротворцев в Украине
Стармер, однако, говорит о том, что коалиция желающих будет работать лишь в том случае, если ее поддержат Соединенные Штаты, поскольку только их участие действительно удержит Россию от нового нападения. Однако им не обязательно отправлять свои войска; по словам британского премьер-министра, достаточно будет задействовать свои военно-воздушные силы и предложить воспользоваться услугами своих разведывательных служб. Президент США, однако, противится таким обязательствам, но никогда не отвергал их категорически.
Коалиция предлагает свои «услуги» только в случае заключения мира. Главным сдерживающим фактором против очередного российского нападения должна стать вооруженная украинская армия. Затем европейские войска должны обеспечить защиту важнейших объектов национальной инфраструктуры, портов и городов, которые не находятся вблизи линии фронта.
Россия, однако, отвергает любое развертывание западных войск, рассматривая это как эскалацию, которая может привести к третьей мировой войне. Напротив, она предлагает, чтобы «нейтральные страны» наблюдали за миром. В частности, они назвали Китай, который, конечно же, является самым большим сторонником России в ее войне с Украиной.
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