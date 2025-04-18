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Ракушан: Поправка о предоставлении убежища будет рассмотрена в Палате депутатов до конца июня

Новости и статьи
21 апреля 2025
21:00
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Поправка к закону об убежище, устанавливающая миграционные правила, должна быть принята Палатой депутатов в течение этого парламентского срока. По этому поводу у представителей правящей коалиции есть согласие, заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
На вопрос о том, будет ли поправка утверждена в нижней палате парламента до конца июня, Ракушан ответил утвердительно. «Да, это наша договоренность в коалиции. Посмотрите, кто первым подписался под парламентским предложением. Это Петр Фиала. Я, если не ошибаюсь, второй», — сказал Ракушан. Норма была подготовлена Министерством внутренних дел и представлена депутатами от всех четырех правительственных партий. Ракушан повторил, что поправка ужесточает правила и переносит части миграционного пакта ЕС в чешское законодательство. Речь идет, в частности, об ускоренной депортации лиц, не имеющих законного места жительства, более широкой проверке просителей убежища, ускоренной процедуре рассмотрения дел о предоставлении убежища и сокращении социальных пособий.  Яна Мрачкова-Вильдумецова, глава сенатского клуба ANO, не согласна с такой процедурой. «Никто не сообщал нам об этом предложении. Оно было представлено депутатами и, вероятно, написано Министерством внутренних дел. Министр утвердит его в правительстве, а затем потребует встречи», — заявила сенатор. Ракушан на это возразил. Он отметил, что провел первую встречу с оппозицией по предложению о предоставлении убежища до того, как поправка была одобрена правительством. Представители ANO на встрече не присутствовали.  Партия ANO ранее заявила, что считает законопроект необоснованным, неразумным и вредным и будет голосовать за его отклонение. В случае неудачи она будет выступать против ускоренного рассмотрения. SPD также выступает против. Иван Бартош считает попытку ускорить принятие закона предвыборным «маркетингом правительственной коалиции», чтобы показать результаты в предвыборной кампании. По его словам, процесс утверждения не более срочный, чем несколько недель назад.  «Жаль, что партии, которые взяли миграцию в качестве темы и сводят на нет все усилия, не посещают заседания», — сказал Бартош. По словам Ракушана, некоторые из них решили пугать, а не решать проблемы.
беженцы политика иммиграция Чехия
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