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Каллас: ЕС готовит новые санкции для России

Новости 420on
15 апреля 2025
08:00
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Европейский союз работает над 17-м пакетом санкций против России, и ожидается, что министры иностранных дел ЕС рассмотрят его на своей встрече в мае, заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас после встречи в Люксембурге.
Некоторые страны хотят, чтобы санкции были направлены также на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По словам Каллас, все дискуссии по содержанию пакета продолжаются. Необходимо согласие всех 27 стран ЕС, напомнил глава дипломатии Евросоюза.

Каллас подчеркнула, что Украина согласилась на предложение США о прекращении огня месяц назад, а Россия — нет. «Мы видим, что Россия хочет этой войны», — сказала она, имея в виду воскресный теракт в украинском городе Сумы, в результате которого погибли более 34 человек. «Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров — это оказать на нее большее давление», — добавила глава дипломатии ЕС.

Еще одной темой сегодняшней встречи стало увеличение военной поддержки Украины, которая уже более трех лет сопротивляется российской агрессии. Каллас недавно выступила с предложением о новой помощи в размере от 20 до 40 миллиардов евро, но, по сообщениям СМИ, пока не заручилась поддержкой всех стран ЕС. Впоследствии она объявила о намерении предоставить Украине в этом году 5 миллиардов евро на два миллиона артиллерийских боеприпасов. Сегодня она заявила, что две трети требуемой суммы уже собраны.

По словам Каллас, некоторые страны предлагают артиллерийские боеприпасы напрямую, другие — финансируют их приобретение. Она упомянула о работе Чешской инициативы по боеприпасам, которая, по ее словам, составляет карту, где имеются боеприпасы. «Россия не может победить в Украине, воля украинского народа остается несокрушимой, и европейские страны, а также другие государства будут продолжать поддерживать Украину», — заявила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности. «Надеюсь, всем понятно, что если вы хотите остановить убийства, то должны оказать давление на Россию, которая несет ответственность за эти убийства», — добавила она.
Евросоюз Украина Россия
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