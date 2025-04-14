Премьер Словакии: никто не будет мне приказывать, я еду в Москву

Каллас предупредила, что в условиях, когда Россия ведет войну в Европе, возможное участие лидеров ЕС в праздновании окончания Второй мировой войны в Москве не будет воспринято легкомысленно.



Словацкий премьер-министр заявил в Facebook, что никто не будет указывать ему, куда ехать или не ехать. «Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение г-жи Каллас — это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й», — напомнил Фицо.



Словацкий премьер подчеркнул, что является легитимным премьер-министром суверенного государства.



«Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат российской армии, погибших при освобождении Словацкой Республики, а также другим миллионам жертв нацистского беспредела», — написал Фицо. «Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или я пойду отдать дань уважения пилотам RAF», — добавил Фицо.



Словацкий премьер напомнил, что он один из немногих лидеров ЕС, кто постоянно говорит о необходимости мира в Украине и не входит в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны. По словам Фицо, слова главы дипломатии ЕС являются доказательством того, что Евросоюзу необходима дискуссия о сущности демократии.