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Премьер Словакии: никто не будет мне приказывать, я еду в Москву

Новости 420on
16 апреля 2025
08:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против слов главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, которая предостерегла лидеров Евросоюза от поездки Москвы на майские торжества по случаю 80-й годовщины разгрома фашизма. Фицо назвал ее слова неуважительными. Он подчеркнул, что является премьер-министром суверенной страны, и подтвердил, что поедет в Москву 9 мая.
Каллас предупредила, что в условиях, когда Россия ведет войну в Европе, возможное участие лидеров ЕС в праздновании окончания Второй мировой войны в Москве не будет воспринято легкомысленно.

Словацкий премьер-министр заявил в Facebook, что никто не будет указывать ему, куда ехать или не ехать. «Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение г-жи Каллас — это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й», — напомнил Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что является легитимным премьер-министром суверенного государства. 

«Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат российской армии, погибших при освобождении Словацкой Республики, а также другим миллионам жертв нацистского беспредела», — написал Фицо. «Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или я пойду отдать дань уважения пилотам RAF», — добавил Фицо.

Словацкий премьер напомнил, что он один из немногих лидеров ЕС, кто постоянно говорит о необходимости мира в Украине и не входит в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны. По словам Фицо, слова главы дипломатии ЕС являются доказательством того, что Евросоюзу необходима дискуссия о сущности демократии.
Словакия Москва Чехия Евросоюз Россия Вторая мировая война война Украина
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