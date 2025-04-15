Запад в том виде, в котором мы его знали, больше не существует, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен высказалась в ответ на вопрос о том, стала ли Европа вообще важнейшим гарантом западных ценностей в мире и стала ли она сама лидером мира.



«Запад в том виде, в котором мы его знали, больше не существует. Мир превратился в глобус, даже в геополитическом смысле, и наши сети дружбы теперь охватывают весь земной шар, как вы можете видеть в дебатах по тарифам», — сказала фон дер Ляйен в интервью еженедельнику.



«Положительный эффект заключается в том, что в настоящее время я провожу бесчисленные встречи с главами государств и правительств по всему миру, которые хотят работать с нами над новым (мировым) порядком. Это касается от Исландии до Новой Зеландии, от Канады до Объединенных Арабских Эмиратов, а также Индии, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Мексики и Южной Америки».



Председатель Еврокомиссии заявила, что при желании она могла бы вести переговоры с такими странами 24 часа в сутки.



«Все просят о расширении торговли с Европой, и речь идет не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и о предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что снова начинает восприниматься как нечто очень ценное», — сказала она, добавив, что это, с одной стороны, радует, но с другой — накладывает большую ответственность.



«Теперь нам нужно использовать этот импульс, чтобы открыть новые рынки для наших компаний и установить как можно более тесные отношения со многими странами, разделяющими наши интересы», — продолжила она.



Отношения с США не закончены, но ответные тарифы не за горами



Однако, по ее словам, конец Запада не означает конец отношений с Соединенными Штатами, которые продолжаются в дружественном духе. Однако, по ее словам, это открывает новые возможности, а также делает Европу сильнее в последние месяцы.



«Европа стала еще ближе друг к другу перед лицом этого исторического перелома. Я намеренно говорю „Европа“, потому что мы привлекаем Норвегию и Великобританию, например, к решению важных вопросов. Мы начали тесно сотрудничать в области безопасности и обороны после агрессивной войны России в Украине, но теперь это сотрудничество распространяется и на другие сферы, такие как торговля, энергетика и миграция». Мы все одинаково верим в Европу и европейский образ жизни«, — сказала она, косвенно отвечая на тарифы, которые администрация Дональда Трампа вводит или грозится ввести против всего мира, включая Европу.



Хотя Трамп приостановил действие всех тарифов, введенных против Европейского союза, на 90 дней, блок из 27 стран-членов все еще готовится к ответным тарифам. Однако фон дер Ляйен, говоря о переговорах, предостерегает и от китайских товаров.



«Мы должны быть очень бдительны, чтобы китайские товары не наводнили наш рынок из-за торговой войны между США и Китаем», — пояснила она, добавив, что у ЕС есть защитные меры.



Помимо переговоров и ответных тарифов, ЕС уделяет внимание еще двум моментам, которые тесно связаны с торговой войной, развязанной Трампом.



«Нам необходимо установить новые партнерские отношения и расширить торговые связи. (...) Мы должны избавиться от барьеров на едином рынке. Мы должны углубить и гармонизировать рынок», — добавила она.