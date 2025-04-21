Вместо министров иностранных дел на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники из пяти стран. Но ожидается, что Сибига проведет как минимум двусторонние переговоры с Лэмми, сообщает Sky News, добавляя, что Европа также отказывается признавать Крым российским. Но если США все же признают его, они будут ожидать, что Украина получит взамен надежные гарантии безопасности.





О том, что Рубио не прибыл в Лондон, сообщила, в частности, американская газета The New York Times. По данным Sky News, встреча министров иностранных дел в среду была отложена, и пока неясно, когда она состоится.





Согласно предложению США, которое должно обсуждаться в Лондоне, США могли бы признать Крым российской территорией. Но Украина уже давно отказывается это сделать, последний раз Зеленский озвучил это во вторник. Кроме того, это противоречит американской доктрине «непризнания» 1940 года, в которой четко сказано, что США никогда не признают никакую территорию, захваченную силой.





План США также включает в себя невозможность вступления Украины в НАТО и прекращение боевых действий на нынешней линии фронта, что также предлагал Путин, по данным The Financial Times.





Однако, как сообщает сайт Axios, согласно этому плану, Украина де-факто признает оккупацию Россией около 20% своей территории. Кроме того, США отменят санкции, введенные против России с 2014 года. В обмен на эти уступки Украина получит «надежные гарантии безопасности» от европейских и неевропейских стран, которые являются «единомышленниками».





Кроме того, Украина получила бы меньшую территорию, оккупированную россиянами в Харьковской области. В то же время украинцы вернули бы себе Запорожскую атомную электростанцию, которой, разумеется, будут управлять американцы. Она обеспечит электроэнергией и Украину, и Россию.





Предложение Трампа по урегулированию конфликта:





Соединенные Штаты де-юре признают российский контроль над Крымом.

Де-факто будет признана российская оккупация почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, более или менее вдоль линии фронта.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО, но может стать членом Европейского союза.

Россия выведет свои войска из оккупированных районов Харьковской области.

Отмена санкций против России, введенных с 2014 года.

Запорожская атомная электростанция будет считаться украинской, но эксплуатироваться Соединенными Штатами и поставлять электроэнергию как в Россию, так и в Украину.

Гарантия свободного судоходства по Днепру.

Твердые гарантии безопасности для Украины со стороны европейских и, возможно, неевропейских стран.

Компенсации для Украины и помощь в ее восстановлении.





Впрочем, как отметил, например, Сэм Кайли из британской Independent, американцы идут в Лондон с «ультиматумом». Он также написал, что план США сильно играет на руку России и что американские чиновники, включая Рубио, дипломата Стива Виткоффа и спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, будут ожидать, что Украина примет это предложение.





По данным Axios, Соединенные Штаты рассчитывают, что Украина представит окончательный комментарий по плану в среду. Но, как заявил Зеленский во вторник, Украина отказывается признавать Крым российским.





Между тем Марко Рубио уже заявил на прошлой неделе, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в течение нескольких дней, американцы могут прекратить свои усилия по остановке войны. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что в течение трех дней мы узнаем его план по прекращению конфликта, который россияне развязали более 11 лет назад своей незаконной аннексией Крыма и войной в Донбассе.