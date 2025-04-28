Рубио: Москва и Киев должны в ближайшее время заключить мирное соглашение

«Это должно произойти очень скоро. Мы не можем продолжать тратить время и ресурсы на эти усилия, если они не приведут к результату», — сказал Рубио в программе Meet the Press.





«Эта неделя будет действительно важной, мы должны определить, стоит ли продолжать эти усилия или пришло время сосредоточиться на других вопросах», — пояснил Рубио на следующий день после того, как президент Трамп встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах похорон папы Франциска.





Украинский президент после встречи заявил, что она может оказаться исторической, если приведет к миру, на который он надеется. Белый дом назвал ее «очень продуктивной».





Рубио сказал, что Вашингтон прекратил введение новых санкций против России, чтобы дать возможность дипломатическим решениям, но предупредил, что у Трампа есть возможности действовать с любой стороной, отвергающей мирное соглашение.





Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в воскресенье выразил опасение, что Трамп уступит российскому лидеру Владимиру Путину.





«Бросить Украину после всех тех жертв, которые она принесла, после стольких человеческих жизней и после того, как весь Запад объединился против Путина, было бы просто моральной трагедией», — сказал Шумер телеканалу CNN.





Шумер предупредил, что поддержка России в конфликте разрушит союз с Европой и воодушевит диктаторов во всем мире.





С момента вступления Трампа в должность Соединенные Штаты вели отдельные переговоры с представителями обеих враждующих стран, но пока результата достичь не удалось. На прошлой неделе Вашингтон уже пригрозил, что США прекратят свои усилия по урегулированию конфликта, если Москва и Киев в ближайшее время не достигнут прогресса в переговорах.





Согласно ранней информации агентства Bloomberg, в рамках будущих соглашений о перемирии и мире США готовы ослабить санкции, введенные против Москвы, и признать контроль России над оккупированным полуостровом Крым, который по международному праву является частью Украины. Зеленский настаивает на том, что Киев не признает аннексию Крыма Россией.





Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в воскресенье, что Украина не должна соглашаться на предложение отказаться от значительной части своей территории в обмен на перемирие с Россией. Требуемые уступки выглядят как капитуляция, сказал Писториус, как передают агентства, в эфире немецкого телеканала ARD.