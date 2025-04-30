В Прагу направляется важный гость. СМИ уверены, что это Владимир Зеленский

Президент Петр Павел в воскресенье «примет главу иностранного государства», сообщил в среду Пражский Град. Однако Град не раскрыл, кто это конкретно будет.





«Более подробная информация будет обнародована в воскресенье», — добавила президентская канцелярия.





По данным некоторых источников, речь может идти об украинском президенте Владимире Зеленском.



Даниэль Дрейк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, комментариев по поводу воскресного визита не дал. Ответы также пока не поступили и от пресс-секретаря Кабинета министров Люции Ешатковой.





Когда Владимир Зеленский прилетел в Чехию в 2023 году, его визит также не разглашался до последнего момента из соображений безопасности. Тогда Зеленский встретился с президентом Павлом и премьер-министром Петром Фиалой.